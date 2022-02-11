نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض ساري حتى 20 فبراير 2022.. كيفية شراء iPhone 13 من جرير والحصول على خصم 200 ريال في المقال التالي
بخصمٍ يصل إلى 200 ريال سعودي، يُمكن شراء iPhone 13 من جرير أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للمكتبة التي لها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فيما يسري هذا العرض الجديد حتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022م، ويمكن لأي مواطن أو مقيم الاستفادة منه، وامتلاك أحدث إصدارات شركة أبل الأمريكية الذي يأتي بمواصفات عالية.
كيفية شراء iPhone 13 من جرير أونلاين
ويُمكن شراء iPhone 13 من جرير أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى رابط هاتف آيفون 13 على الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير.
- النقر على زر الإضافة إلى سلة المشتريات.
- استكمال باقي البيانات المطلوبة.
- الدفع بإحدى البطاقات الإلكترونية، والحصول على خصم 200 ريال.
- استلام الهاتف عبر خدمة التوصيل إلى المنازل.
مواصفات هاتف آيفون 13
ويشمل هاتف آيفون 13 على مميزات عديدة أعلنت عنها شركة أبل الأمريكية، في مؤتمر الكشف عن هذا الإصدار الأحدث في السلسلة، ومن هذه المميزات:
- ألوان الهاتف: فضي فاتح، وأحمر، ووردي، وأزرق، وأسود.
- يدعم الجوال خاصية NFC.
- ويأتي بأبعاد 146.7×71.5×7.7 ملم مع وزن 174 جرامًا.
- كما يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim وeSIM.
- ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
- متانة وجودة الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من معدن الألمونيوم.
- مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68 لتتمكن من وضع الهاتف في الماء حتى 6 أمتار لمدة نصف ساعة.
- يدعم ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.
- به سماعات الخارجية ستيريو تقدم تجربة صوتية مميزة.
- البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 ويدعم الـ A2DP, LE.
- يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS وأنظمة الملاحة الأخرى.
- ويدعم خاصية Face ID لفتح الهاتف بالوجه.
- الشاشة تأتي من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 إنش بدقة 1170×2532 بكسل.
- ويأتي بمعالج A15 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع Apple GPU 4 Core بأربع أنوية.
- يوجد به منفذ USB من نوع Lightning.
- بطارية بحجم 3240 مللي أمبير، وهي تعمل لفترة أطول بساعتين ونصف من الـ iPhone 12، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط.
- يأتي بنظام تشغيل أبل الأحدث الـ iOS 15.
- يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية.
- الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة، الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 وهي الكاميرا الأساسيّة، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بالتّصوير الواسع.
- تصوير الفيديوهات بجودة الـ4K بدقة 2160.
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