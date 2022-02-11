نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخدام حاسبة الدعم السكني 1443 وموعد النزول وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفّر برنامج سكني في المملكة العربية السعودية، خدمة حاسبة الدعم السكني لمعرفة قيمة مبلغ الدّعم الذي يحصل عليه المستفيد بعد استيفاء عددٍ من الشروط التي حدّدها البرنامج بشأن الوحدات السكنية الجاهزة أو التي ما زالت تحت الإنشاء، فيما تعتمد قيمة التّمويل النهائيّة على الالتزامات المالية الخاصة بالمستفيد، التي يجري احتسابها عند تقديم الطلب لإحدى الجهات التمويلية.

استخدام حاسبة الدعم السكني 1443

ومن الممكن استخدام حاسبة الدعم السكني 1443هـ لمعرفة قيمة الدعم المستحق وقيمة التمويل النهائي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني، باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط خدمة الحاسبة الخاصة بالدعم العقاري. وإدخال قيمة التمويل في المكان المخصص لها. وتحديد مدة التّمويل. كما لا بُد من تحديد عدد أفراد الأسرة. وإدراج قيمة الراتب الشهري. النقر على احسب لمعرفة قيمة الدعم.

ما هو موعد إيداع الدّعم العقاري

ويضع صندوق التنمية العقاري مستحقات الدعم العقاري للمستفيدين من البرنامج في يوم 24 من كل شهر ميلادي، فيما وضع الصندوق أكثر من 818 مليون ريال سعودي في حسابات المستفيدين لشهر يناير الجاري 2022م، وقد وصل إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات المستفيدين منذ إعلان البرنامج في 2017م، نحو 34.3 مليار ريال.

شروط الحصول على الدعم العقاري في السعودية

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري عددًا من الشروط للاستفادة من الدعم العقاري في السعودية، وهي كالتالي:

عُمر المتقدم لا يقل عن 24 عامًا.

ألا يملك منزلًا خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الحصول على الدّعم العقاري.

ألا يكون قد حصل مِن قبل على دعم سكني.

لا بُد من أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية.

وأن يكون رب أسرة.

ويجب أن يكون المتقدم وأفراد أسرته يعيشون في المملكة بشكل دائم.

كيفية التواصل مع برنامج الدعم السكني

وفي حالة رغبة المواطن أو المستفيد من الدعم السكني التواصل مع المسؤولين عن البرنامج، للاستفسار عن أي معلومات أو تقديم شكاوى، فإنه يمكنه ذلك بسهولة من خلال الرقم الموحد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهو 199090، وذلك من أي مكان داخل السعودية.