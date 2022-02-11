نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “3” شروط الحصول على تصريح العمرة من داخل السعودية وزارة الحج والعمرة تحدد شروط التصاريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، شروط الحصول على تصريح العمرة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، في ظل سعي وزارة الحج والعمرة لتنظيم إجراءات العمرة والصلاة في المسجد الحرام، حتى يكون هناك أنسيابية ومسافات أمنة بين المعتمرين، والراغبين في الصلوات في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ونحن عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم أهم الشروط الواجبة للحصول على تصريح لأداء العمرة من داخل وخارج المملكة.

شروط الحصول على تصريح العمرة للمقيمين في المملكة

حددت وزارة الحج والعمرة بعض الضوابط للحصول على تصريح العمرة وأهم هذه الضوابط ما يلي.

للحصول على التصريح يجب أن يصدر التصريح من تطبيق اعتمرنا أو توكلنا. وأيضاً يجب تحديث بيانات الراغب في الحصول على التصريح عبر نظام أبشر. يشترط لأخذ التصريح أن تظهر حالة الراغب في أداء العمرة “محصن” عبر تطبيق توكلنا.

وزارة الحج تحدد ضوابط دخول المعتمرين من خارج المملكة

صرح المهندس هشام سعيد/ وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد، أن الوزارة اشترطت على الراغبين في أداء العمرة وزيارة الأماكن المقدسة للوافدين من الخارج، أحضار شهادة فحص “pcr” من مكان معتمد من قبل الجهات السعودية، وتكون نتيجتها سلبية في خلال يومين 48 ساعة قبل حصوره إلي المملكة لأداء العمرة.

شروط الحصول على تصريح العمرة

بعد أن حصل المعتمر على تصريح العمرة عليه الانتباه، واتخاذ إجراءات احترازية هامة للوقاية من الإصابة أثناء أداته العمرة، وهي أن يرتدي الكمامات الطبية طوال أداء العمرة، كما أنه مطالب بترك مسافات أمنة بينه وبين المعتمرين الآخرين، يجب التقيد بمواعيد الحضور المحددة له في تطبيق اعتمرنا.

وزارة الحج والعمرة السعودية

تبذل وزارة الحج والعمرة أقصى جهد لتوفير بيئة أمنه للمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة، سواء لزوار الداخل أو زوار الخارج، في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم في هذا التوقيت وكل فترة تعمل إجراءات جديدة، من شأنها الحد من الإصابة بين الزوار وتوفر جميع الخدمات التي يحتاجها الزوار، من وساءل انتقال حديثة وأمنة ومعقمة ومن وجبات طعام مغلفة وصحية، كل هذا بتوجيهات من القيادة السياسية في المملكة.