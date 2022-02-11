شروط استحقاق دعم ريف 1443 ورابط برنامج ريف reef.gov.sa كم مبلغ دعم ريف

شروط استحقاق دعم ريف 1443، يعد برنامج ريف من أهم البرامج الاجتماعية التي تقدم للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وهو برنامج حكومي يستهدف دعم صغار المزارعين والأسر المنتجة، ويقوم بدعم بعض المهن والزراعات والأنشطة المتعلقة بها، مثل تربية النحل والمحاصيل البعلية و البن وغير ذلك من المحاصيل المشمولة بالدعم، ولكي يحصل المستفيد على الدعم يجب أن تتوافر فيه شروط الاستحقاق المطلوبة والتي حددتها البرنامج، وسوف نبين لكم هذا الشروط في الفقرة القادمة.

ويبحث الكثير من الراغبين في الحصول على دعم ريف عن رابط تسجيل دخول ريف، وطريقة التسجيل في البرنامج وما هي الفئات المستهدفة والمشمولة بالدعم، ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة بالنسبة للأسر المنتجة، والتشجيع على زراعة بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية المتعلقة بها، وذلك عن طريق تقديم الدعم المادي المناسب لهذه الفئات، حتى يتمكنوا من شراء المستلزمات الضرورية لزيادة الإنتاج والارتقاء بالمشاريع المتعلقة بها، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال شروط استحقاق برنامج ريف وطريقة التسجيل في البرنامج.

شروط استحقاق دعم ريف 1443

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل لبطاقة التنقل. أن يكون المتقدم ممتهن أحد المهن التي حددها البرنامج وقائم على المشروع بنفسه. ألا يكون المتقدم موظفاً سواء في القطاع العام أو الخاص. عدم تجاوز عمر المتقدم عن 21 سنة. ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 9000 ريال شهرياً. متاح للمتقدم أن يستفيد من الدعم في ثلاث قطاعات كحد أقصى. لا يتجاوز الدعم السنوي المقدم عن 54000 ريال سنوياً. تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة. الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج. يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في المنصة الإلكترونية. حصول الأسر المتقدمة في قطاع القيمة المضافة على وثيقة العمل الحر. يجب أن يكون المتقدم من سكان المنطقة التي يشملها الدعم.

رابط تسجيل دخول ريف

يتم التسجيل في برنامج ريف إلكترونياً وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات التالية:-

الدخول على منصة ريف الإلكترونية.

النقر على أيقونة “ابدأ بطلب الدعم”.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختيار نوع المشروع الذي سوف تتلقى عليه الدعم.

ملئ كافة الخانات المخصصة للمشروع.

رفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

النقر على تقديم الطلب.

كم مبلغ دعم ريف

يقدم برنامج ريف دعم نقدي 10% من قيمة المشروع، بحيث لا يزيد الدعم السنوي المقدم عن 54000 ريال سعودي في العام، ويستطيع المستفيد أن يحصل على الدعم في ثلاث قطاعات مختلفة، بشرط ألا يتجاوز قيمة الدعم الحد الأقصى وهو 54000 ريال.