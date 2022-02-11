خطوات تحديث بيانات في حساب المواطن

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عمر شويل - جدة خطوات تحديث بيانات حساب المواطن عبر رقم الهوية الوطنية, من الإجراءات المهمة التي لابد أن يقوم بفعلها جميع من يستفيد من برنامج حساب المواطن والمبالغ المالية التي يتم تقديمها للمواطنين المسجلين داخل البرنامج بغرض المساعدة, ولضمان استمرار الحصول علي المساعدة المقدمة من برنامج حساب المواطن لابد أن تقوم بالتحديث الدوري للمعلومات الخاص بك, ويهدف حساب المواطن إلي القيام بتحسين الوضع الاقتصادي للأفراد والذي يكون ناجم عن تغيير الأوضاع الاقتصادية بالبلاد, كما يهدف برنامج حساب المواطن إلي القيام بتشجيع ترشيد الاستهلاك العام من المواطنين.

خطوات تحديث بيانات الشخصية في برنامج حساب المواطن

إذا حدث أي تغيير في المعلومات الخاصة بك والتي قمت من قبل بتسجيلها في برنامج حساب المواطن من أجل الاستفادة من الدعم المادي للحساب, وتجنب أن يتم انقطاع هذا الدعم بسبب تغير هذه المعلومات, فيمكنك بكل سهولة القيام بتحديث هذه المعلومات لتجنب انقطاع المهم المادي الذي تحصل عليه من حساب المواطن.

الدخول علي الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

الدخول علي الحساب الشخصي لك والمسجل من قبل في الموقع, فقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية, ومنها تقوم باختيار أيقونة تحديث البيانات.

سوف يظهر لك الموقع جميع البيانات والمعلومات التي قمت بتسجيلها من قبل والتي من خلال هذه الخطوة يمكنك التعديل والتغيير في المعلومات التي تريدها.

الضغط بعد الانتهاء من عملية التحديث والتأكد من البيانات التي قمت بتعديلها علي أيقونة تأكيد.

رابط حساب المواطن

يمكنك الدخول علي برنامج حساب المواطن عبر هذا الرابط الرسمي, حساب المواطن.

الاستعلام عن مبالغ دعم برنامج حساب المواطن

يمكن للكل الأشخاص الذين يستفيدون بمساعدات برنامج حساب المواطن القيام بعملية الاستعلام عن المبالغ التي يحصلون عليها من البرنامج عن طريق هذه الخطوات.