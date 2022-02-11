شروط وخطوات الحصول على الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية 1443

يعد برنامج الإسكان التنموي واحد من أهم برامج وزارة الإسكان السعودية التي تهدف إلى عمل توفير مساكن خاصة لكل من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في الأراضي السعودية وكذلك الأسر التي تكفلها وزارة التنمية الإجتماعية بالرعاية، كما إهتم العديد من الجمعيات الأهلية على الإتفاق مع الوزارة للمساعدة في طرق التواصل وإختيار المسكن الملاءم لكل أسرة والتأكد من إتمام عملية التسليم بنجاح.

شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي

وضع الإٍسكان التنموي بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم السكني أهمها أن تكون الأسر بالفعل مثبتة في الضمان الإجتماعي وأن تكون الأسرة لا تمتلك مصدر للدخل الثابت أو أسرة من محدودي الدخل، وسوف نوضح فيما يلي أهم شروط الإستحقاق:

الحصول على الجنسية السعودية لإستحقاق دعم الدولة لبرنامج الإسكان التنموى.

يستفيد من برنامج الإسكان التنموي الأفراد الذين قامت وزارة الضمان بتسجيلهم أنهم لا مصدر للدخل لهم سوى الدعم المقدم من الوزارة.

إذا كان المتقدم يحصل على دخلاً شهرياً آخر فإنه يحصل على دعم الدولة للإسكان لتنموي ولكن بقيمة إيجارية مختلفة.

تبلغ القيمة الإيجارية للمستفيدين من دعم وزارة التضامن 200 ريال سعودي، بينما تبلغ القيمة الإيجارية لمن هم يحصلون على الدعم من جهة أخرى حوالى 800 ريال سعودي.

في حالة أن يكون المتقدم للإستفادة من الدعم السكنى من ذوي الإحتياجات الخاصة والمعاقين يجب أن يكون بلغ 25 عاماً فأكثر، بالإضافة لتقديمه مستند طبي يوضح حالته الطبية أنه لا يستطيع العمل نتيجة لإعاقة شديدة.

خطوات التسجيل في برنامج الإسكان التنموي

سوف نوضح فيما يأتي كيفية التسجيل إلكترونياً للحصول على دعم الإسكان التنموي: