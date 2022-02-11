نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات الحصول على الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية 1443 في المقال التالي
يعد برنامج الإسكان التنموي واحد من أهم برامج وزارة الإسكان السعودية التي تهدف إلى عمل توفير مساكن خاصة لكل من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في الأراضي السعودية وكذلك الأسر التي تكفلها وزارة التنمية الإجتماعية بالرعاية، كما إهتم العديد من الجمعيات الأهلية على الإتفاق مع الوزارة للمساعدة في طرق التواصل وإختيار المسكن الملاءم لكل أسرة والتأكد من إتمام عملية التسليم بنجاح.
شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي
وضع الإٍسكان التنموي بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم السكني أهمها أن تكون الأسر بالفعل مثبتة في الضمان الإجتماعي وأن تكون الأسرة لا تمتلك مصدر للدخل الثابت أو أسرة من محدودي الدخل، وسوف نوضح فيما يلي أهم شروط الإستحقاق:
- الحصول على الجنسية السعودية لإستحقاق دعم الدولة لبرنامج الإسكان التنموى.
- يستفيد من برنامج الإسكان التنموي الأفراد الذين قامت وزارة الضمان بتسجيلهم أنهم لا مصدر للدخل لهم سوى الدعم المقدم من الوزارة.
- إذا كان المتقدم يحصل على دخلاً شهرياً آخر فإنه يحصل على دعم الدولة للإسكان لتنموي ولكن بقيمة إيجارية مختلفة.
- تبلغ القيمة الإيجارية للمستفيدين من دعم وزارة التضامن 200 ريال سعودي، بينما تبلغ القيمة الإيجارية لمن هم يحصلون على الدعم من جهة أخرى حوالى 800 ريال سعودي.
- في حالة أن يكون المتقدم للإستفادة من الدعم السكنى من ذوي الإحتياجات الخاصة والمعاقين يجب أن يكون بلغ 25 عاماً فأكثر، بالإضافة لتقديمه مستند طبي يوضح حالته الطبية أنه لا يستطيع العمل نتيجة لإعاقة شديدة.
خطوات التسجيل في برنامج الإسكان التنموي
سوف نوضح فيما يأتي كيفية التسجيل إلكترونياً للحصول على دعم الإسكان التنموي:
- الدخول عبر الموقع الخاص بوزارة الإسكان من خلال الرابط التالي https://sakani.housing.sa
- إتمام خطوة تسجيل الدخول بنجاح حتى ينتقل الموقع إلى الخطوة الخاصة بتسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم.
- يمكن للمستخدم إتباع طريقتان لتسجيل البيانات، أولاً إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، والطريقة الأخرى هو أن يتم إخال البيانات عن طريق التوثيق عبر خدمة النفاذ “أبشر”.
- ينتقل الموقع لصفحة جديدة موضح بها كافة بيانات الأسرة ولكن دون وجود تاريخ الميلاد الخاص بأفراد الأسرة ويجب أن يتم إستكمال البيانات.
- يقوم الموقع بطلب توضيح بيانات الدخل مع ذكر اسم البنك الذي يفضل المتقدم التعامل معه والوظيفة التي يلتحق بها المتقدم ضمن البيانات المطلوبة.
- ثم يقوم المستخدم بمراجعة كافة البيانات المذكورة والتأكد من أنها صحيحة حتى يتم تقديم طلب الحصول على الدعم بنجاح.
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