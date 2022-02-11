أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط الاستعلام والتسجيل sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور sbis للمتقدمين على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443 اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ التاسع من شهر جمادي الآخرة 1443هـ، وذلك بعد أن أرسلت رسائل نصية على الجوالات المسجلة لدى النظام تحتوي على نتائج الأهلية والاستحقاق، حيث أكدت الجهة المختصة على إصدار النتائج بشكل تدريجي لجميع المتقدمين، فهناك من تعرف على نتيجة الأهلية الخاصة به وأسرته، وهناك من ينتظر صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض، وتقوم الوزارة بذكر سبب عدم الأهلية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 1443، ومن خلال المقال نوفر الأسباب التي تؤدي إلى عدم التأهل، وطريقة معرفة الأهلية من حالة الطلب عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور

أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنها تعمل في الوقت الحالي على دراسة جميع الحالات المتقدمة على برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد المعلن عن نفاذه رسمياً في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بدراسة ما يزيد عن نصف مليون طلب تم تقديمه خلال الفترة الماضية منذ فتح باب القبول والتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وحتى اليوم، وبعد الانتهاء من دراسة الحالات، تقوم بإعلان نتائج الضمان المطور تدريجياً للمستفيدين.

حيث تُرسل الجهة المختصة رسائل نصية على الهواتف المسجلة في النظام تفيد بأنه قد تم قبول طلب معاش الضمان الاجتماعي المقدم، وسوف تقوم الوزارة بإيداع المستحقات خلال الأسبوع المقبل في الحسابات البنكية المسجلة في النظام لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وصدر قرار قبولهم، ويجب على كافة المتقدمين التأكد من رقم الحساب البنكي المسجل حتى يتسنى للوزارة التأكد من الآيبان، كما يجب أن يكون الحساب المسجل باسم المستفيد.

ففي حال كان هناك خطأً في رقم الحساب المصرفي أو ليس باسم المتقدم، فسوف تظهر حالة الطلب “عدم التحقق”، أما في حال كان صحيحاً وباسم المستفيد، فسوف تظهر تم التحقق بنجاح، وهذه الرسالة لا تعني أنه قد تم القبول في البرنامج، ولكن الطلب ما زال قيد الدراسة والتحقق، وفي حال عدم الأهلية للحصول على المعاش، فتم توضيح أسباب عدم التأهل وفق البيانات الواردة من المصدر لأحد البيانات الموضحة بالتالي:

امتلاك أكثر من مركبة باسم المتقدم. حالة السجن. تواجد المتقدم خارج المملكة لمدة تزيد عن 12 شهر. توفر عدد عمالة مهنية 1 أو أكثر. زيادة عدد العمالة المنزلية عن 2 فأكثر. أن يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته المقيمين معه في ذات المسكن عن الحد المانع أو الحد الأدنى المحتسب للمعاش. ليس للمتقدم المستأجر عقد إيجار نشط على منصة إيجار الإلكترونية.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور واستعلام حالة الطلب

يتاح التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة باستقبال كافة الطلبات التي تتعلق ببرنامج الضمان الاجتماعي، حيث يتم إنشاء حساب جديد من خلاله يتم التقديم على نظام الضمان المطور بتعبئة بيانات الملف الموحد بمعلومات صحيحة ودقيقة حتى اكتمال الملف بنسبة 100%.

ويجب العلم أنه قد تم إيقاف استقبال طلبات التسجيل في البرنامج على المنصة السابقة، وتستقبل الطلبات فقط من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي توفر إمكانية التقديم واستعلام حالة الطلب المقدم بعد اكتمال عملية التقديم، حيث يمكن الآن الإطلاع على ما إذا كان قد تم التحقق أو عدم التحقق من الحساب البنكي، فمن يرغب في التقديم أو استعلام أهلية الضمان الاجتماعي الجديد 1443، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور واستعلام الأهلية (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم على الضمان المطور 1443

تبدأ أولى خطوات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور بتسجيل مستخدم جديد على المنصة من خلال النقر على “تسجيل جديد”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة “الهوية – رقم الجوال – كلمة المرور”، ثم تعبئة رمز التوثيق المرسل على الجوال لتفعيله وربطه بالنظام، ثم تعبئة بيانات الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي الجديد، وبذلك تكون قد أنشأت حساباً جديداً على منصة الدعم والإعانات الاجتماعية.

ثم البدء في تعبئة المعلومات الشخصية والأساسية للمتقدم وبيانات السكن والتابعين والدخل والممتلكات والترخيص والتعليم وغيرهم، ويجب على جميع المتقدمين تحري الدقة عند تعبئة البيانات المطلوبة لأن الجهة المختصة سوف تتحقق من صحة البيانات المسجلة من خلال مطابقتها مع البيانات الواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبعد ذلك يتم الضغط على خيار المنازل من القائمة الرئيسية لتكوين المنزل وإضافة التابعين المنتمين لهذا المسكن به “التسكين”، ويتوجب العلم أنه يمكن إنشاء أكثر من منزل وإضافة كل تابع للمنزل الذي ينتمي إليه من خلال النقر على أيقونة “تكوين منزل”، ثم تحديد نوع الوحدة السكنية (مستأجر أو مملوك).

وفي حال كانت نوع الوحدة مستأجراً، فيجب إدخال رقم عقد الإيجار الإلكتروني، وأن يكون العقد مسجلاً على منصة إيجار، حيث تتحقق الجهة المختصة من ضرورة أن يكون العقد نشطاً على المنصة، ويمكن الإطلاع على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال متابعة الفيديو التالي:

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

عرضنا فيما سبق أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي المطور التي تحول بين المتقدم وبين المعاش، فبوجود أحد الأسباب المانعة من الحصول على المعاش، فلن يحصل المتقدم على راتب الضمان الاجتماعي، ولكن كم راتب الضمان الاجتماعي للفرد؟

أوضحت الموارد البشرية أن الحد الأعلى المحتسب لقيمة المعاش يتم احتسابها بناءً على عدد أفراد الأسرة، ويحصل عائل الأسرة في حال القبول على مبلغ 1100 ريال، بينما يحصل التابع على 550 ريال، ويزيد المبلغ بزيادة عدد التابعين، ومن يرغب في التواصل مع الدعم الفني من خلال الضمان الاجتماعي تويتر أو حساب العناية بالعملاء لتقديم شكوى، يمكنه ذلك الآن.

وقد أوضحت الوزارة طريقة احتساب الضمان الاجتماعي المطور التي تتم بناءً على عدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن، ومجموع إجمالي الدخل الشهري المحتسب على مدار 12 شهراً قبل التسجيل لكافة الأفراد بالأسرة، ولكنها لم توفر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور عبر موقعها الإلكتروني كما هو الحال في برنامج حساب المواطن، ومن يرغب في الإطلاع على أسباب عدم التأهل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، يمكنه ذلك من خلال المقال.