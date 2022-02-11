خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة 1443

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة من المواضيع الشائعة التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويرغبون في معرفة الطريقة الصحيحة التي يمكنهم من خلالها الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة 1443 وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم بالخطوات أسهل طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام عن موظف وافد وبلاغ الهروب بشكل الكتروني بخطوات سهلة وسريعة.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

توفر وزارة الداخلية السعودية لجميع المواطنين إمكانية الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة اونلاين عبر الموقع الرسمي الخاص بها عبر محركات بحث جوجل، ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة خطوة بخطوة:

قم بالدخول الي موقع وزارة الداخلية الرسمي من خلال هاتفك او الحاسوب.

ستظهر لك في اعلي الصفحة الرئيسية العديد من الخدمات قم باختيار خدمة الجوازات.

قم بالضغط علي خيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

سوف يقوم الموقع بتحويلك الي منصة ابشر الالكترونية قم بالدخول الي خانة أبشر للأفراد.

قم بالدخول الي حسابك الشخصي علي منصة ابشر. بعد ذلك سوف ينقلك الي صفحة جديدة للاستعلام عن صلاحية الإقامة.

قم بكتابة رقم الإقامة الخاص بالعامل وقم بعرض الصفحة بعد ذلك وستظهر لك كافة البيانات بشكل تفصيلي.

استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة

هناك عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة ونقدم لكم الخطوات بسهولة من خلال موقع وزارة الموارد بشكل الكتروني، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام بشكل صحيح: