نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد … جواز سفر الكتروني بشريحة ذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد وهو عبارة عن جواز سفر الكتروني بشريحة ذكية والذي قد تم الإعلان عنه مؤخراً في المملكة العربية السُّعُودية هو حديث الساعة الآن في المملكة العربية السُّعُودية ، حيث قضى على نفس وزارة الداخلية عن البَدْء فيه استخراج وتفعيل جواز السفر الإلكتروني الرقمي ، وفي هذا السياق سوف يتم لاحقا عبر هذا المقال توضيح اهم المعلومات عن سمات الجواز السعودي إلكتروني الرَّقْمي الجديد بالتفصيل.

ما هو جواز السفر الالكتروني ؟

إن جواز السفر الإلكتروني هو عباره عن جواز سفر ورقي ولكنه يختلف عن جواز السفر العادي في انه يحتوي على شريحه إلكترونية مثبت عليها كافة البيانات والمعلومات الخاصة بهويه صاحب جواز السفر بحيث لا يمكن التلاعب فيها بأي حال من الأحوال وهذا يوفر حماية و سريه البيانات الخاصة بكل مستخدم ، ولذلك فان العديد من الدول الآن أصبحت تعتمد على استخدام جواز السفر الحديث الإلكتروني

جواز السفر الإلكتروني السعودي 2022

في ضوء تضافر الجهود من جميع المؤسسات داخل المملكة العربية السُّعُودية من اجل تحقيق التحول الرقمي وفق رؤية 2030م تم الإعلان على الموافقة وتصديق قرار عن البَدْء في استخدام جواز السفر السعودي والذي يأتي بالتعاون بين وزاره الداخلية ووزارة المالية و كذلك هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السُّعُودية (سدايا). وذلك من أجل توفير كافة التقينات الحديثة التي من شأنها رفع درجات الحماية والأمان للبيانات للمسافرين.

سمات جواز السفر الالكتروني السعودي 1443

لقد تم الإعلان بواسطه السيد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف والسيد المدير العام للهيئة العامة للجوازات السُّعُودية عن اهم سمات جواز السفر الإلكتروني الجديد في المملكة وهي تأتي على النحو التالي:

يحتوي الجواز على شريحة إلكترونية رقمية تابعه إلى الذكاء الاصطناعي من شأنها تعزيز درجه الحماية الأمنية للبيانات الصورة الشخصية لصاحب الجواز.

كما يتيح إمكانية التحقق الآلي الرقمي عبر البوابات الإلكترونية الذكية في كافه المنافذ الدولية.

كما يتمتع جواز السفر الإلكتروني الجديد بشكل حضاري مميز وعليه صور أهم معالم المملكة العربية السُّعُودية الحضارية والتاريخية المهمة.

موعد استخراج جواز السفر الالكتروني السعودي

بعد الإعلان عن تشين وتفعيل الجواز الإلكتروني الرقمي في المملكة أصبح المواطنين في حاجة إلى معرفة متى يمكنهم استخراج هذا الجواز ، وفي هذا السياق ؛ أشار اللواء خالد الصيخان مساعد مدير عام الهيئة العامة للجوازات للشؤون التقنية إلى أنه بداية من الْآنَ يمكن لأي مواطن تقديم أوراقه في هيئة الجوازات من أجل الحصول على الجواز الإلكتروني الرقمي الجديد.