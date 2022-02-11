نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحقين الجُدد لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحقين الجُدد يترقب عدد كبير من المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية للتعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد الذين تقدموا خلال الفترة الماضية منذ اعلان وزارة الموارد البشرية السعودية عن بداية التسجيل الكترونيا عبر موقع الوزارة، فقد قامت وزارة الموارد البشرية طرح كافة التفاصيل الخاصة بطرح المعاش للمستحقين الجدد، وإليكم من خلال هذه السطور موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين الجدد والتعرف على كيفية الاستعلام عن الأهلية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمستحقين الجُدد

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية أن المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي والذين تم اثبات استحقاقهم الدعم سوف يتم صرف المعاش الخاص بهم بعد مرور شهر من تقديم الطلب، وذلك في الموعد الشهري المحدد المعلن من قبل وزارة الموارد البشرية، حيث تم اطلاق التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية بداية من شهر نوفمبر الماضي بناء على الضوابط والشروط المعلنة رسميا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من قبل المتقدمين للتعرف على أهلية الحصول على المعاش، من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية السعودية من هنا.

يتم تحديد ايقونة الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.

اختيار تسجيل الدخول ومن ثم اختيار ايقونة مستفيد.

ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها من البيانات.

اختيار ايقونة الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالقبول وموعد صرف المعاش.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية 1443

وقد أكدت وزارة الموارد البشرية السعودية ان استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية يكون بناءً على بعض الضوابط والشروط، ومن اهمها ما يلي.