آلية احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي وحالات الحصول عليه حسب القانون الجديد

آلية احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي يبحث عدد كبير من المواطنين في السعودية عن طريقة احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي، حيث يختلف راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي بناء على نوع الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه المستحق، والذي يتم تقديمه بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية السعودية مسبقا، sbis hrsd منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد 1443 وشروط الاستحقاق للحصول على الدعم وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح كيفية احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي في السعودية والتعرف على كافة الحالات الخاصة بالحصول عليه.

آلية احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية السعودية آلية معينة يتم بناء عليها احتساب راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي بالسعودية، حيث يتم ذلك من خلال بعض الخطوات وهي كالتالي.

احتساب قيمة راتب التقاعد المبكر من خلال كل عام من الأعوام التي تم بها الاشتراك قي الضمان الاجتماعي وهي نسبة 2.5%.

حيث يستحق الشخص الراتب الخاص بالتقاعد من الشهر الاول الذي تقدم به المستحق للحصول على الراتب.

في حالة وفاة الشخص يحق للورثة التقدم بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر وهو في خدمته.

يتم العمل على تخفيض راتب التقاعد المبكر بناءً على العمر الخاص بالشخص المؤمن عليه، وذلك بناء على نسبة الخصم والخاصة بكلا من الذكر او الانثى.

حالات الحصول على راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي

وقد حدد القانون السعودية مجموعة من الحالات المستحقة للحصول على راتب التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي، ومن اهم هذه الحالات ما يلي.