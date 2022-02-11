نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي تخصصات جامعة الملك خالد 1443 ونسب القبول للعام الدراسي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخصصات جامعة الملك خالد 1443 يهتم عدد كبير من الطلاب والطالبات في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على تخصصات جامعة الملك خالد السعودية ونسب القبول الخاصة بالجامعة، وذلك لكون جامعة الملك خالد السعودية واحدة من أهم الجامعات التي تتميز بكونها تتضمن عدد كبير من التخصصات في جميع المجالات لتوفر عدد كبير من الخدمات التعليمية للطلاب، حيث تأسست جامعة الملك خالد في عام 1419 هجريا، لتصبح واحدة من أشهر الجامعات في السعودية، ونجد أن نسب القبول بالجامعة تتغير من عام لآخر بناء على ما تعلمه الجامعة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تخصصات جامعة الملك خالد 1443 ونسب القبول في التخصصات الموجودة بالجامعة.

تخصصات جامعة الملك خالد 1443

تحرص جامعة الملك خالد السعودية على توفير عددٍ كبير من التخصصات المتنوعة في جميع المجالات لجميع الطلاب السعوديين بشكل عام في كافة انحاء السعودية، وذلك لكي يتمكن الطلاب من الالتحاق بالجامعة والالتحاق بالتخصصات التي يرغبوا في دراستها، وتعتبر واحدة من أشهر الجامعات التي تهتم بتقديم خدمات تعليمية مميزة للطلاب للحصول على درجة كبيرة من التحصيل والتعلم، كما أنها تهتم بتوفير كادر تعليمي مميز يعمل على تحسين سير العملية التعليمية في الجامعة بشكل مستمر، بالإضافة الى السعي الى توفير جميع الوسائل والمعدات التي تخدم الطلاب في التعليم بجميع التخصصات المختلفة التي تقدمها الجامعة، ومن أهم التخصصات التي تتضمنها جامعة الملك خالد السعودية ما يلي.

كلية الهندسة .

كلية التربية .

كلية العلوم الطبية والتطبيقية .

كلية الطب البشري .

كلية طب الأسنان .

كلية العلوم الطبية للبنات .

كلية علوم الحاسوب .

كلية اللغة العربية .

كلية اللغات والترجمة ، قسم اللغة الإنجليزية .

كلية المجتمع .

كلية العلوم الإنسانية .

كلية الاداب .

التعليم الإلكتروني .

كلية الاقتصاد المنزلي .

نسب القبول في جامعة الملك خالد السعودية 1443

أعلنت جامعة الملك خالد خلال الفترة الماضية عن نسب القبول بجميع التخصصات المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديد نسب القبول بما علم المجالات التي يرغب الطلاب بالالتحاق بها سواء كانت المجالات الأدبية او العلمية وتختلف أيضا نسب القبول من الطلاب عن الطالبات.

نسبة الطلاب المؤهلين في جامعة الملك خالد

المجموع الكلى للشهادة الثانوية العامة 30٪.

مجموع اختبار الكفاءة هو 30٪.

مجموع اختبار التحصيل 40٪.

كم النسبة الموزونة للقبول بجامعة الملك خالد 1443:

نسبة المعدل التراكمي للثانوية العامة هي 50%.

نسبة إختبار القدرات هي 50%.