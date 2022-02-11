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عمر شويل - جدة يعتبر اليوم الذي تم تأسيس المملكة العربية السعودية فيه هو يوم تاريخي في هذه الدولة، ويتم الاحتفال به كل عام، ويتم أخذ هذا اليوم إجازة رسمية في كل الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، ويكون هذا اليوم في شهر فبراير من كل عام، لذلك يريد العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري وهذا ما سنتحدث عنه في هذه المقالة.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري

قامت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد إجـازة يـوم التأسيـس السعودي بالهـجري وبالتاريخ الميلادي أيضاً، وتم تحديد يوم 22 من شهر فبراير الحالي لعام 2022، الموافق لتاريخ 21 من الشهر السابع لسنة 1443 هجريا، وهذا التاريخ سوف يوافق يوم ثلاثاء من أيام الأسبوع.

حيث يكون هذا اليوم إجازة رسمية في جميع الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأجيل كافة القضايا في المحاكم في هذا اليوم، وذلك بالمشاورة مع أطراف القضية، بحيث لا يتجاوز التأجيل عن 15 يوماً.

تقديم موعد مباراة النصر والهلال في يوم التأسيس السعودي

تم إصدار قرار حكومي ينص على تقديم موعد أي مباراة سوف تقام في هذا اليوم، حيث كان هناك مباراة بين فريق النصر وفريق الهلال في هذا اليوم، وتم تقديم الموعد بقرار من الحكومة السعودية، حيث جاء في هذه القرار أنه سيتم تقديم موعد مباراة الربع النهائي من البطولة الخاصة بخادم الحرمين الشريفين لعام 2021/2022 لمباراة النصر والهلال، ومباراة الباطن والفيحاء، والتي كانت ستقام في يوم 22 من شهر فبراير، وتم تقديمها لكي تكون في يوم 21 من شهر فبراير لعام 2022.

حيث كانت المملكة العربية السعودية تنتظر أربع مباريات في هذا اليوم، وهي الباطن الفيحاء، والتي ستقام في يوم 21 فبراير في تمام الساعة 4 مساءا، ومباراة النصر والهلال، والتي ستقام في تمام الساعة 6 ونصف مساءا، ومباراة التعاون والاتحاد، والتي ستقام في تمام الساعة 6 ونصف في ملعب مدينة الملك عبدالله، ومباراة الشباب والأهلي في تمام الساعة 9 إلا ثلث.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري وذكرنا لكم الموعد، ونود أن يكون نال إعجابكم.