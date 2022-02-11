ما هي انشطة سفاري بارك في الرياض ؟.. وماذا يوجد بداخلها

تشهد السياحة الصحراوية في المملكة أقصى تطوراتها خلال الفترة الماضية حيث قامت الحكومة باستثمار الطبيعة وتنفيذ مشروعات في الصحراء مثل المنتزهات الطبيعية أو القيام بتطوير سياحة السفاري.

أهم أنشطة سفاري بارك في الرياض

تعد سفاري بارك بالرياض من أهم المنتزهات السياحية في المملكة حيث يتوافر بها العديد من الأنشطة السياحية الممتعة للأطفال، ومناطق المغامرات الشيقة للكبار ومحبي مشاهدة عروض الحيوانات ومن أهم الأنشطة التي يمكنك القيام بها في سفاري بارك:-

يوجد بالحديقة أكثر من ثمانمائة نوع من الحيوانات الأليفة والمفترسة.

يُقام بالمسرح المفتوح العديد من العروض الممتعة.

الاستمتاع بالمغامرة وتجربة ألعاب التحدي، والأنشطة الترفيهية الرائعة.

مشاهدة العروض الترفيهية النمر الذهبي والاسود الأفريقية والمها العربي.

يوجد بالمنتزه سيارات متنقلة ومزودة بعوامل الأمان لمشاهدة الحيوانات بالحديقة.

ممارسة رياضة التجديف باستخدام القوارب الصغيرة.

رحلات برية مميزة لصيد الطيور، ومشاهدة الحيوانات النادرة.

معلومات عن سفاري بارك بالرياض

يبعد المنتجع عن الرياض 80 كيلومتر حيث يقع غرب المدينة، ويمكنك طلب تذكرة دخول البارك إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لموسم الرياض، ولكي تضمن قضاء رحلة سفاري ممتعة عليك الإلتزام بالنصائح التالية:-

الالتزام باحتياطات الأمن والسلامة التي تحددها اللائحة داخل البارك.

أخذ الحذر عند مشاهدة الحيوانات، وخاصة في الرحلات البرية والصيد.

التعرف على طبيعة الحيوانات النادرة في الحديقة والإستفادة من المعلومات التي يخبرك بها العاملين بالبارك.

التجهيز للرحلة قبل الذهاب إلى المنتزه لكي تستمتع بالأنشطة الترفيهية في البارك.

يستحسن عدم اصطحاب الأطفال إلى مناطق المغامرة والألعاب الخطرة.

حضور الفعاليات وتجربة كافة الأنشطة الممتعة مع الأطفال وأصدقائك.

فعاليات موسم الرياض

يقام في موسم الرياض 2022 العديد من الفعاليات المميزة حيث تُقام الحفلات لكبار الفنانين في المملكة والوطن العربي ومن الحفلات الغنائية والعروض الفنية المميزة التي تقام خلال موسم الرياض:-