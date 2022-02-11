تمويل للسعودي والمقيم والمتقاعد بدون تحويل الراتب

تمويل برنامج تسهيل، يوجد الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودي التي تبحث عن اهم المنتجات التمويلية المتساهلة التي لا تشترط بتحويل الراتب وبدون كفيل، يعد المنتج التمويلي المقدم من افضل وأسهل التمويلات التي يتم أخذها، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح جميع تفاصيل التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل.

تمويل اكسترا بدون تحويل الراتب

يبحث العديد من المواطنين السعودين وغير السعودين أيضا عن المنتجات التمويلي التي تقدم ولا تشرط بتحويل الراتب، فقد يوجد عدد كبير من البنوك التي تقوم بتوفير عدد من المنتجات النقدية وذلك من اجل تلبي جميع احتياجات المواطنين، فقد يمتلك التمويل الكثر من المزايا ومن خلال هذه الفقرة سوف نوضح جميع المزايا التي يمتلكها تمويل اكسترا

التمويل بدون شرط تحويل الراتب.

لا يتطلب التمويل الي وجود كفيل.

يقدم التمويل فوري، حيث يمكن للعميل الحصول عليه عند التقديم إذا توافر جميع المستندات.

من اهم ما يتميز به التمويل انه يقدم بموافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

التمويل بفترة سداد مرنه.

قيمة التمويل تصل الي 30 الف ريال سعودي.

يمتاز التمويل انه متاح لجميع المواطنين سواء السعودي أو المغترب وللمقيم أيضا والمتقاعد والعسكري.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

يوجد عدة شروط يلزم معرفتها قبل التقديم والموافقة عليها أيضا، إذا توافره جميع الشروط يستحق لك التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل، وسوف نوضحها كالتالي: