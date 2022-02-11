تمويل اكسترا للسعودي والتقاعد والمقيم بدون ضمانات

تمويل اكسترا بدون تحويل الراتب، اعلن برنامج تسهيل عن انسب تمويل شخصي لجميع المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يقدم التمويل ويتناسب مع جميع الفئات سواء السعودي أو للعميل المغترب المقيم داخل أراضي المملكة السعودية، وكذلك يتوفر أيضا للمواطنين كبار السن المتقاعدين وللقطاع العسكري، فقد أتاح برنامج تسهيل التمويل وهذا البرنامج دائما يسعي بتوفير جميع المنتجات التمويلية المتنوعة المتساهلة التي تكون شروطها ميسرة وغير عقدة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح جميع الشروط اللازمة التي يتطلبها التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

تعرف علي شروط الحصول علي التمويل الشخصي من برنامج تسهيل

تمويل برنامج تسهيل بدون تحويل راتب وبدون كفيل، يقدم التمويل ببعض الشروط التي يجب علي العملاء معرفتها قبل البدأ في التقديم علي التمويل الشخصي، والتي من خلال هذه الفقرة سوف نوضح جميع الشروط الموافقة علي تمويل برنامج تسهيل.

إذا كان العميل المتقدم عمره ما بين 21 الي 25 عام يشترط الا ينقص الراتب الشهري الخاص به عن 10 ألاف ريال سعودي. إذا كان العميل المتقدم عمره يتراوح ما بين 25 حتي عمر 60 سنة يشترط ان لا ينقص الراتب الشهري عن 5000 ألاف ريال سعودي. متوفر المنتج التمويلي للمواطنين السعودين والمغتربين أيضا بشرط ان يكون ممتلك لوظيفة لا تقل خدمة العمل بها عن شهر للمواطنين السعودين وعاما كاملا للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية. بالنسبة للعملاء المتقدمين كبار السن الحاصلين علي المعاش يشترط ان لا ينقص عمر المتقدم عن 55 عام، وبشرط لا يزيد عن 75 عند تسديد اخر قسط من القرض، وكذلك لا ينقص الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي. المنتج التمويلي المقدم قيمة تبدأ من 4000 ريال سعودي كحد ادني وتصل الي 30.000 ريال سعودي كحد اقصي. القطاعات العسكرية لا يزيد عمر العميل عن 55 عام ولا ينقص الراتب الشهري عن 10 ألاف ريال سعودي.

طريقة التقديم علي التمويل الشخصي