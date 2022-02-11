تمويل يصل الي 50000 ريال سعودي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تمويل شخصي سريع، تعد التمويلات من العوامل المهمة لدي الكثير من الأشخاص لأنها تساهم في الكثير من الأمور في وقت المديونية أو لسد الأشياء الهامة والأساسية، والتي يعتمد الكثير من الناس علي المبالغ التمويلية التي تقدم من خلال البنوك والشركات، من اكثر المصادر المعروفة التي تقدم تمويل شخصي بقيمة مالية صغيرة من اجل مساهمة المواطنين في سد الاحتياجات، وهي منصة سلفة المعروفة والشهيرة بالمملكة العربية السعودية، التي تقدم تمويل صغير متساهل وبشروط ميسرة جداً وغير معقدة تماماً، كما انه يلجئ عدد كبير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية اليها عندما يتعثرون في احد الديون أو لوقت الاحتياج الشديد، من اكثر ما تتميز به المنتج الشركة انه يقدم اسلامي، إذا انه يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية وهذا من اهم ما يمتاز به المنتج التمويلي، وكذلك لان التمويل يقدم بدون شرط تحويل الراتب، فهو يعد تمويل متميز ويمكن الحصول عليه بكل سهولة، ولاكن مع ذلك يوجد بعض الضوابط التي من اللازم ان تتوفر عندما يرغب العميل في التقديم علي المنتج التمويلي من منصة سلفة، ولذا من خلال هذا المقال سوف نوضح جميع شروط الحصول علي تمويل سلفة الالكتروني.

طريقة التقديم علي تمويل سلفة بدون تحويل راتب

تمويل سلفة الالكتروني يقدم فوري بعد توافر المستندات المطلوبة.

التقديم علي التمويل اون لاين من خلال الدخول علي الموقع الرسمي.

توفير صورة من الهوية الوطنية ومستندات يشمل جميع بيانات العمل وأيضا البيانات الشخصية.

عليك الدخول علي الموقع الرسمي واختيار قيمة التمويل التي تتناسب إليك.

اختار الوقت الزمني التي يناسبك لتسديد القسط.

قم بإرسال الطلب.

ضوابط التقديم علي التمويل الشخصي

تعرف علي شروط الحصول علي تمويل سلفة الالكتروني.