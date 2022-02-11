نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي حتى لو عندك قرض لسداد الديون 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي حتى لو عندك قرض من أكثر المنتجات التي جذبت العملاء للبنوك في المملكة العربية السعودية، وقد استطاعت بعض البنوك الوصول إلى الريادة جراء إطلاق مثل هذه البرامج التي تساعد في سداد الديون أو فك الأزمات التي يواجهها البعض نتيجة الحصول على قروض شخصية وعقارية وعدم القدرة على سدادها، فالحلول التقليدية للتمويل قد لا تكون جيدة في مثل هذه الحالات لهذا يتم اللجوء إلى تمويل شخصي حتى لو عليك قروض أو أيضًا البحث عن فرصة تُمكن العملاء من تمويل شخصي مع وجود التزامات مالية من أجل حل الأزمات.

التمويل الشخصي حتى لو عندك قرض

لقد تأسست مجموعة كبيرة من البنوك الحكومية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى بعض البنوك الخاصة، ولكن هناك بنوك مُحددة هي فقط من نجحت في تقديم التمويل الشخصي حتى لو عند قرض في المملكة لعملاء تحويل الرواتب أو الحاصلين على قروض من بنوك سعودية أخرى.

وعلى رأس تلك البنوك هو بنك الرياض الذي يعتبر مؤسسة مصرفية رائدة ومميزة في تقديم حلول عديدة للمواطنين من بينها حلول التمويل العقاري والتمويل الشخصي وإن كنت بحاجة إلى الحصول على التمويل الشخصي حتى لو عندك قرض فلا بد أن تعلم أن قيمة التمويل لا تزيد عن ثلاثة مليون ريال سعودي بحد أقصى إن كان العميل تابع لجهة معتمدة.

بينما في حال الجهات الغير معتمدة فلا يتم الحصول إلا على فقط نصف مليون ريال سعودي، وهذه الخطوة مميزة من أجل دعم عملاء البنك والجهات التابعة ل أيضًا، كما قام البنك بتسهيل الإجراءات وتقديم التمويل.

رقم بنك الرياض السعودي

وحتى تتعرف على أبرز المميزات والشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي وإدراج اسمك في منتج توحيد الالتزامات المالية من البنك يمكن الاتصال على رقم 8001242020، وقد ذكر البنك أن هذا الحل يقدم مميزات متنوعة.

مميزات برنامج توحيد الالتزامات المالية

عند التسجيل في برنامج توحيد الالتزامات المالية ستقوم بسداد الديون وأقساط البنوك الأخرى التي حصلت منها على القروض الشخصية والعقارية، كما أن هذا الحل التمويلي متوافق مع الأحكام الإسلامية أيضًا.