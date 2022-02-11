نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تقدم المطلقة على الإسكان وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تقدم المطلقة على الإسكان وكذلك الأرملة؟ خصوصًا عقب إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قرارًا بتمكين المطلقات والأرامل من الحصول على الدعم السكني المقدم من خلال منصة سكني الإلكترونية وذلك من أجل ضمان حياة كريمة لهم، ولقد وضعت الوزارة شروط الدعم السكني للنساء وبالأخص شروط الحصول على شقق وزارة الإسكان للمطلقات 2022 ووفرت جواب كيف اقدم على دعم الإسكان بدلًا من زيارة مكاتب الوزارة للحصول على معلومات عن أسماء المستفيدين من الدعم السكني والتعرف على الإجراءات المطلوبة.

كيف تقدم المطلقة على الإسكان

أعطت وزارة الإسكان المطلقات الفرصة للحصول على وحدة سكنية متكاملة الخدمات أو الحصول على أرض مجانية واستلام تمويل لها من أجل إتمام أعمال التشييد والبناء، وأصدرت قرارات تُمكن المرأة المطلقة والأرملة من التقديم على التمويل العقاري أيضًا في حال كانت حاصلة على الجنسية السعودية أو تعول الأبناء الحاصلين على الجنسية.

شروط الدعم السكني للمطلقات

قامت منصة سكني بطرح جميع المعلومات التي تخص استحقاق الدعم السكني للمطلقات والأرامل في آن واحد، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

أن تكون المرأة المطلقة هي العائل للأبناء ولا بد أن تكون سعودية الجنسية أو على الأقل أبنائها حاصلين على الجنسية، فتحرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لأبنائها.

مرور عامين بحد أدنى على الطلاق، وتقديم وثيقة رسمية تؤكد هذا.

يشترط ألا يكون السن أقل من خمسة وعشرين عام وهذا الشرط يعتبر من الشروط العامة للحصول على الدعم المقدم من الوزارة.

الإقامة داخل المملكة، وعدم السفر إلى الخارج باستمرار إلا في حال كان الهدف الأساسي هو تلقي وسائل وأنواع العلاجات المختلفة.

ألا تكون المرأة حاصلة على دعم سابق من الحكومة أو أحد الجمعيات الأهلية.

طريقة التسجيل في سكني

ويمكن التسجيل في سكني من أجل الحصول على الوحدات السكنية وأي منتج آخر سواء للمطلقة أو الأرملة أو أي مواطن سعودي أيضًا، ويتم التسجيل عبر التالي:

تسجيل دخول منصة سكني برقم الهوية الوطنية (sakani.housing.sa).

التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد أيضًا.

ثم يتعين قراءة جميع شروط وأحكام المبادرات والبرامج السكنية، واختيار ما يتناسب مع المتقدم، والنقر على التقديم الآن لرفع المستندات.