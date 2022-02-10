تمويل سلفة النقدي/ تعرف علي الشروط وكيفية التقديم

تمويل سلفة بدون تحويل الراتب، تقدم منصة سلفة تمويل شخصي متساهل بقيمة ماليه بسيطة قد تصل الي خمسة ألاف ريال سعودي، يقدم بأفضل فترة سداد ولجميع المواطنين السعودين، وسوف نوضح من خلال مقالنا طريقة التقديم علي التمويل الشخصي وشروط التي لا بد ان تتوفر لكي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.

تمويل سلفة النقدي والمزيا التي يمتلكها

تمويل سلفة يعد تمويل محدد بقيمة مالية صغير ويشتهر بذلك، حيث تهدف منصة سلفة بإخراجه من اجل مساعدة المواطنين المديونين أو لسد الاحتياجات الهامة أو لزيادة في الدخل الشهري، وهو يعد تمويل مهم ومتميز عن التمويلات النقدية الأخري، كما انه تمويل متساهل ويمتلك العديد من المزايا مثل انه لا يتطلب الي ضمانات كتحويل الراتب، وهو تمويل اسلامي، إذا انه يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية، حيث انه يقدم بهامش ربح تنافسي، ومن اهم ما يميز التمويل الشخصي انه يقدم فوري، يمكن للعميل المتقدم الحصول علي التمويل خلال التقديم إذا توافره معه جميع المستندات المطلوبة منه، فقد يقدم التمويل بقيمة 5000 ريال سعودي كحد اقصي من التمويل.

شروط التمويل الشخصي من منصة سلفه

متاح التمويل للمواطن الموظف التي يعمل بأخذ القطاعات الحكومية أو احد القطاعات الخاصة.

الراتب الشهري 4000 ريال سعودي كحد ادني.

التمويل متوفر للمواطنين المحامين الجنسية السعودية فقط وليس متاح للمقيمين.

خدمة العمل عند التقديم يجب ان يكون العميل قضي فترة عمل لا تقل عن ثلاثة اشهر إذا كان موظف بالقطاع الحكومي.

خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر للعاملين بالقطاع الخاص.

العميل لا يقل عمره عن ثمانية عشر عام ولا يزيد عمره عن 60 عام.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي

يمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي الذهاب الي بمؤشر البحث جوجل، يتطلب منك الموقع بعض الخطوات ، وسوف نوضح من خلال هذه الفقرة جميع خطوات التقديم علي تمويل سلفة النقدي.