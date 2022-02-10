نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان أسعار البنزين في السعودية شهر فبراير 2022 … سعر البنزين فى السعودية لشهر فبراير الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين في السعودية شهر فبراير 2022، تصدر خبر اسعرا البنزين في السعودية الترند في المملكة العربية السعودية مع بداية شهر فبراير حيث يبحث المواطنون بالمملكة عن التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، بعد أن شهدت أسعار البنزين ارتفاعاً كبيراً، وسوف نوضح لكم من خلال الفقرات التالية التسعيرة الجديدة لشركة ارامكو السعودية لأسعار البنزين لشهر فبراير 2022.

أسعار البنزين في السعودية شهر فبراير 2022

حددت شركة ارامكو السعودية وهي الشركة الكبرى للمواد البترولية والمسيطر على أسعار البترول في المملكة يوم العاشر من فبراير وهو اليوم الذي تقوم فيه الشركة بتحديد التسعيرة الجديدة للبترول والمواد البترولية ويتم التطبيق للأسعار الجديدة في اليوم التالي اليوم الحادي عشر من الشهر، وهو النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية حيث يتم تحديد التسعيرة لكل شهر ميلادي يوم 10 في الشهر وبدأ التطبيق للأسعار في يوم 11 صباحاً، ومعني ذلك أن أسعار البنزين الجديدة لشهر فبراير بالسعودية سيتم تطبيقها بداية من الغد الجمعة الموافق 11 فبراير بجميع محطات البنزين وسيتم تعديل الأسعار المرتبطة بالبترول وفقاً لجدول الأسعار الجديدة للبنزين.

تسعيرة البنزين الجديدة في السعودية شهر فبراير

يترقب الملايين من المواطنين في السعودية يوم العاشر من كل شهر لمعرفة الأسعار الجديدة للبترول ومشتقاته ومن أهمها البنزين والجدير بالذكر أن أسعار البنزين في شهر يناير 2022 بالسعودية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وكانت الأسعار على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 91 يساوي 2.18 ريال سعودي

سعر لتر بنزين 95 يساوي 2.33 ريال سعودي

سعر لتر الديزل يساوي 0.63 ريال سعودي

سعر لتر الكيروسين يساوي 0.70 ريال سعودي.

والجدير بالذكر أن هذه الأسعار هي المعمول بها حتى الآن وفي أنتظار الإعلان رسمياً عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022 والتي سيتم تطبيقها رسمياً بداية من صباح الغد الجمعة الموافق 11 فبراير 2022، على ان تتزايد على حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لحظة تلو الاخري لمتابعة مستجدات اسعار البنزين التي سيتم الاعلان عنها بعد لحظات قليلة من الان على نحو شكل سنستعرضه ونتابعه مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز فور ان يتم الاعلان عن اجدد اسعار البنزين