نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرستي اهم منصة تعليمية والتي تعمل بتقنية التعليم عن بعد للطلاب داخل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن منصة مدرستى والأنشطة التى تقدمها المدرسة لكافة الطلبة والطالبات داخل المملكة العربية السعودية ، حيث قامت منصة مدرستى بالإعلان عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عن الأنشطة التى تقدمها فإنها تقدم 22 نشاط عند عودة المرحلة الابتدائية وايضا مرحلة رياض الاطفال وجميعها انشطة مفيدة لكافة الطلاب وتساعدهم فى تقنية التعليم فتقدم لهم انشطة كثيرة عند عودة الدراسة فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام الخدمات التى تقدمها منصة مدرستى داخل المملكة العربية السعودية .

تعرف على خدمة انا مشتاق منصة مدرستى

وزارة التربية والتعليم تقدم لجميع الطلبة والطالبات الانشطة الترفيهية عند عودة المدارس فقدمت لهم خدمة انا مشتاق منصة مدرستى وايضا منصة روضتى ، وهذه الأنشطة كى تهيأ الطلاب نفسيا وعلى الجميع التسجيل في منصة مدرستي للاستمتاع بجميع الانشطة والتشجيع المستمر، فتقدم منصة مدرستى برامج ثقافية ، فهذه الخدمة تم اطلاقها لكى يعبر كل من المعلم او المعلمة عن مدى اشتياقه والحماس الكى يرجع التعليم ويكون حضوريا فى المدارس .

تعرف على الخدمات الاخرى بتقنية التعليم عن بعد

وضحنا لجميع متابعينا الكرام خدمة انا مشتاق منصة مدرستى وسوف نوضح لكم أيضا الخدمات الاخرى التى قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاقها وهى عبارة عن 4 خدمات من خلال تقنية التعليم عن بعد وهى كالاتى :

اولا : جميع المعلمين داخل المملكة العربية السعودية يحتسبون الأيام الباقية على عودة الدراسة ويريدون أن تكون العودة حضورية لكافة الطلبة والطالبات .

ثانيا : قام المعلمين داخل المدارس بوضع نشاط يسمى لقاء افتراضى وهنا يتصور المعلم كيف يستقبلون لطلبة والطالبات من أول باب المدرسة حتى دخول الطلاب إلى الفصول الدراسية .

ثالثا : مع بداية الدراسة وضع المعلمين نشاط انا مشارك صنعت يدي والهدف منه أن يقوم الطالب بمشاركة نظام فنى من أجل عودة المدارس وتكون الدراسة فيها حضوريا .

رابعا : المعلمين داخل المدارس يقوموا بتنفيذ لقاء افتراضى ويكون هذا اللقاء مع اولياء الامور من اجل توعيتهم بالإجراءات المطلوبة والتي يجب اتخاذها .

وفى النهاية نوض لمتابعينا الكرام فى المملكة العربية السعودية أن جميع هذه الأنشطة يقومون المعلمين بتجهيزها فى المدارس يوم 23 من شهر يناير 2022 ، ونتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق ونتمنى أيضا أن نكون افدناكم .