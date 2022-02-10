كم راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa الذي ينزل قريبا بالمصارف ويتم إيداعه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحسابات المستفيدين الجدد للمرحلة الثالثة من مقبولي أهلية الضمان المطور، والراتب الذي يتم تخصيصه لجميع مستفيدي الضمان الجديد بالمراحل الأخرى أو ما يسمى بحاسبة الضمان المطور والذي قامت الوزارة بتعديله بالشهور الماضية منذ أن تم تحديث المنظومة الاجتماعية الخاصة بتقديم الدعم للفرد والاسرة وفق الشروط الجديدة للاستحقاق.

كم راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد “رجب 1443”

يستمر البحث اليومي عن مواعيد إيداع رواتب الضمان المطور الجديد وذلك للمقبولين بالأهلية بالمرحلة الثالثة من رسائل القبول وأيضا التعرف على الراتب الذي سيتم إيداعه للذين ليس لديهم دخل شهري أو ليس لديهم دخل مثل المطلقات والأرامل والمهجورات اللاتي ليس لهن معيل، ويتم استقبال الطلبات عبر رابط الضمان المطور الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ نوفمبر الماضي، وقد انهالك التسجيلات بالشروط الجديدة على الرابط للحصول على الدعم.

استحقاق الدعم من منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تقوم المنصة الخاصة بمنصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور باستقبال طلبات المستفيدين على مدار اليوم، وقامت الوزارة بمراجعة التسجيلات بالمرحلة الأولى وتم إيداع الرواتب الخاصة بهم في المصارف الخاصة بحسابات مستفيدي الضمان بالشهرين الماضيين، وتستمر الوزارة بدراسة طلبات الاستحقاق والأهلية للمرحلة الثالثة ويتم إرسال رسالة الأهلية لهم على الهاتف النقال.

حاسبة الضمان وكيف أعرف الراتب

يتابع المستفيدين من منظومة الضمان المطور التعرف على آخر أخبار الوزارة والقبول عبر منصة تويتر حيث تعتمد حاسبة الضمان الاجتماعي على عدد من العوامل:

الدخل الشهري للمستفيدين أذا كان له راتب أو عدم وجود دخل.

سن المتقدمين للحصول على الراتب.

القدرة على العمل أو عدم القدرة على العمل.

عدد أفراد الاسرة أو تسجيل الفرد المستقل.

كيف أحسب كم راتب الضمان المطور عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال الاستعلام ومتابعة طلب تسجيل الضمان