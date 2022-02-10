أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022 قيد التحديث والإعلان خلال دقائق من الآن

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عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022 ، نتابع أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية والتي يبحث عنها جميع المواطنين في المملكة، حيث أن السعر للبنزين يختلف من شهر لآخر وهذا الاختلاف يقوم على بعضٍ من العوامل التي تتعلق بأسعار البنزين في المملكة وخارجها، حيث ينتظر الجميع الذين في المملكة العربية السعودية الإعلان عن أسعار البنزين التي سيتم الإعلان عنها في مساء اليوم الخميس بتاريخ العاشر من فبراير لعام 2022.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022

سيتم تحديد سعر البنزين في المملكة لشهر فبراير 2022 الجاري في مساء اليوم الخميس العاشر من فبراير 2022، وذلك وفقًا للمراجعات التي يتم اجرائها بواسطة لجنة الحكومة، و التي تحدد السعر للطاقة في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن تلك اللجنة يتم تشكيلها في كل شهر ويتحكم في التحديد لسعر البنزين عدة عوامل سواءً كانت محلية أو عالمية، وتعد شركة أرامكو السعودية والتي هي من أكبر شركات النفط العالمية والتي تكون مسئولة عن التعديل لسعر النفط سواءً كان صعودا أو هبوطًا.

أسعار النفط طبقًا لأرامكو

ينتظر الملايين من السعوديين الإعلان لشركة أرامكو على موقعها الرسمي عن الأسعار الحديثة للمواد البترولية لهذا الشهر فبراير لعام 2022، والأسعار هي كالتالي:

بنزين 91: 2.18 ريال.

بنزين 95: 2.33 ريال.

الديزل 0.63 ريال.

كيروسين 0.70 ريال.

البترول المسال 0.75ريال.

وأسعار مواد النفط تلك يتم العمل بها منذ ١١ شهر، لذلك فينتظر السعوديين مؤتمر الصحفي لشركة أرامكو بشدة، عسى أن يكون هناك تغييرًا في أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر فبراير 2022 وماهي إلا ساعات قليلة ويتم الإعلان عن هذا الأمر، وإذا ما كانت الأسعار للمواد النفطية ستقل أو ستزيد أو سيتم تثبيتها على ما هي عليه لهذا الشهر.

أمر ملكي بالضبط لأسعار النفط

من الأشياء التي جعلت من انتظار السعوديين للأسعار للمواد النفطية أم يستحق ، هو الصدور لمرسوم ملكي لخادم الحرمين الشريفين بالنصح لضبط أسعار النفط في المملكة العربية السعودية، مع التحمل للحكومة السعودية للفارق في السعر، وهذا يعتبر أمراً مبشرا لجميع المواطنين في المملكة.