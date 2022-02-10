نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متشلش هم النت.. كيفية الاشتراك في باقات 5g مسبقة الدفع الجديدة من زين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة zain للاتصالات في المملكة العربية السعودية، باقات 5g مسبقة الدفع الجديدة من زين لجميع العملاء المشتركين في الخدمة، وهي عروض هدفها حل مشكلة انتهاء البيانات مع كثير من المشتركين، في أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا تطبيقي تيك توك ويوتيوب، إضافة إلى أن هذه الباقات الجديدة تمنح حق الاشتراك في OSN، وهو ما يجذب العديد من العملاء في المملكة.

كيفية الاشتراك في باقات 5g مسبقة الدفع الجديدة من زين

ويُمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة، الاشتراك في باقات 5g مسبقة الدفع الجديدة من زين 2022م، والاستفادة من العرض المقدم من الشركة وذلك من خلال إرسال كلمة بيانات إلى الرقم 959 عبر شريحة شركة زين للاتصالات، إذ يتم الرد الفوري برسالة تؤكد الاشتراك في الخدمة، والحصول على البقاقة التي يختارها العميل.

وتُعد تقنية 5g من أبرز الإنجازات في مجال التكنولوجيا حديثًا إذ تستخدم هوائيات ذكية MIMO، كل منها يتكوّن من هوائيّات مصغرة بأعداد كبيرة، ما يُؤمن قُدرة عالية وسرعة بالشبكة، لذلك فهي شبكة مناسبة لمستخدمي الألعاب على الإنترنت، وعقد المؤتمرات وتقنيات السيارات ذات القيادة الذاتيّة.

أسعار باقات زين مسبقة الدفع 5g

وحددت شركة zain للاتصالات السعودية أسعار وحجم الباقات الخاصة بالبيانات، وذلك على النحو التالي:

البيانات سوشال مجاني الصلاحية السعر 25 جيجابايت 25 جيجابايت شهر واحد 99 ريالا سعوديا 75 جيجابايت 75 جيجابايت شهران 199 ريالا سعوديا 100 جيجابايت 100 جيجابايت ثلاثة أشهر 299 ريالا سعوديا

كيفية شراء باقات زين السعودية مسبقة الدفع أونلاين

ومن خلال الموقع الإلكتروني لشركة زين السعودية يمكن شراء باقات زين مسبقة الدّفع بكل سهولة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لزين السعودية. والدخول إلى تبويب الباقات الصوتية. النقر على خيار مسبقة الدفع. ظهور جميع الباقات المتاحة للشراء. النقر على الباقة مُسبقة الدّفع التي نريد الاشتراك فيها. الاطلاع على مزايا وشروط الباقة مسبقة الدفع. النقر على اشترِ الآن. إدخال جميع البيانات المطلوبة لشراء الباقة.

طريقة شحن بطاقة زين مسبقة الدفع

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية، شحن بطاقة زين مسبقة الدفع، بدون رقم الهوية، ما جعل عملية الشحن أسرع وأسهل، إذ يتم ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: