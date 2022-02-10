نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هوندا اكورد سبورت 2022 بدون مقدم في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر ميزات السلامة والأمان وأدوات مساعدة السائق أحد أبرز مزايا 2022 Honda Accord هوندا اكورد سبورت 2022 التي تتضمن مجموعة من ميزات مساعدة السائق القياسية والتقنيات المهمة لتجنب الاصطدام، بما في ذلك الكبح الآلي للفرامل في حالات الطوارئ والمساعد في الحفاظ على المسار وهذه المزايا تضاف إلى ميزة مهمة أخرى وهي الكفاءة في استهلاك الوقود خاصة في النسخة الهجين ذات المحرك التوربيني المزدوج بشكل خاص.

مواصفات 2022 Honda Accord



هناك أكثر من موديل في أكورد سبورت 2022 أولها يأتي مع محرك توربيني بقوة 192 حصانًا سعة 1.5 لترًا رباعي الأسطوانات ، ولكن النسخة الأفضل من هوندا أكورد 2022 هي ذات المحرك رباعي الأسطوانات بقوة 252 حصانًا بسعة 2.0 لتر.

ويأتي هذا الطراز من سيارة اكورد مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، والأمر الذي لا شك فيه أن كلا المحركين يعملان بسلاسة ، لكن المحرك سعة 2.0 لتر يوفر اندفاعًا أفضل في القوة.

هوندا أكورد سبورت هايبرد

الجديد في طراز 2022 Honda Accord مقارنة مع هوندا أكورد 2021 أنها توفر نسخة تعمل مع محرك هجين ويتم تشغيله بواسطة محرك بنزين رباعي الأسطوانات ومحركين كهربائيين وهذا الموديل جاء ليحل محل طراز EX الهجين السابق.

سعر هوندا اكورد 2022

يبدأ سعر 2022 Honda Accord في السوق الأمريكي عند 27 ألف دولار أي ما يعادل 100 ألف ريال أما الفئة الأعلى من اكورد 2022 يصل سعرها إلى 39 ألف دولار أي ما يعادل 145 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة أما سعر سيارة اكورد سبورت 2022 ذات المحرك التوربيني فيصل سعرها إلى 29 ألف دولار أي ما يعادل 108 ألف ريال.

عروض تقسيط هوندا في السعودية



هناك العديد من عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية لكن حتى تكون الأمور منطقية يجب عدم التسرع في التقسيط قبل حساب قيمة تكلفة السيارة الكاملة والتي تشمل ما يلي: