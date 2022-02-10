شروط زواج السعودي من أجنبية وتوثيق عقد الزواج في السعودية 2022 ٬ هي مجموعة من الشروط والضوابط التي تضعها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية من أجل تنظيم الزيجات التي تتم بين المواطنين السعوديين والأجانب رجالاً ونساءً ، وذلك للتأكد من الأجنبي الذي يقترح المواطن الزواج ولا يشكل أي خطر على الدولة أو النظام والأمن العام في البلاد ، ويجب الالتزام التام بهذه الضوابط لمن يسمح له بالزواج من أجانب.

زواج السعوديين من اجانب

وضعت وزارة الداخلية ، بالتعاون مع وزارة العدل السعودية ، العديد من الأنظمة التي تسمح للمواطنين السعوديين بالزواج من أجنبية ، سواء أكانت من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من الدول العربية أو الإسلامية. وهي مغطاة بالعديد من المشاكل المتعلقة بالثقافات والتقاليد والعادات التي تختلف من بلد إلى آخر. الزواج من أجنبية لمواطنين سعوديين أو الزواج من أجنبي من امرأة سعودية من الأمور التي ينظمها التشريع السعودي ، ومن حيث المبدأ هو عنبر مباح للمواطنين ، باستثناء عدد من الفئات غير المسموح بها. سمح له بالزواج من أجنبي / أجنبي بسبب طبيعة العمل الذي يعمل فيه.

شروط زواج السعودي من أجنبية

يخضع زواج السعودي من أجنبية مقيمة في المملكة العربية السعودية لعدد من الضوابط والشروط التي يجب استيفاؤها بالكامل حتى يتمكن الزوج من توثيق عقد الزواج رسميًا في المملكة ويكون الزواج. منتجة لجميع آثارها القانونية التي تحفظ حقوق الزوج والزوجة. من الأجانب على النحو التالي:

يشترط ألا يكون الزوج من الفئات الممنوعة من الزواج من أجنبية.

أن لا يقل سن الزوج عن الأربعين ولا يزيد عن خمس وستين سنة.

أن لا يقل عمر المرأة عن خمسة وعشرين عامًا.

في حالة زواج المواطن من زوجته الأولى وطلاقها من قبل ، يجب أن يكون قد أمضى عامين على الأقل قبل تقديم طلب للزواج من أجنبي.

إذا كان المواطن متزوجاً من سعودية لزواجه من أجنبية كزوجة ثانية فيجب عليه تقديم تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة السعودية يفيد بأن الزوجة عقيمة أو

غير قادرة على تلبية متطلبات الزواج.

ألا يقل الدخل الشهري للمواطن السعودي الراغب في الزواج من أجنبية عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً.

يشترط في السعودي الذي يتقدم للزواج من أجنبية أن يكون لديه إقامة مناسبة.

إذا كان متزوجا من سعودية وتوفيت فيجب إحضار شهادة وفاة الزوجة مع أوراق عقد الزواج.

إذا كانت الأجنبية مقيمة في المملكة العربية السعودية ، يجب أن يكون لديها إقامة قانونية سارية المفعول.

الحصول على هوية من الغرفة التجارية إذا كان المواطن السعودي يعمل في جهة خاصة أو خاصة.

إحضار إفادة من الشرطة بعدم وجود عمل إذا كان المواطن لا يعمل.

يجب على المواطن السعودي استكمال إجراءات الزواج بنفسه دون توكيل ، لأن التوكيل الرسمي للزواج من أجنبية غير معتمد أو مقبول من السلطات المحلية في المملكة.

إجراءات زواج السعودي من أجنبية

الخطوة الأولى التي يتخذها الزوج الذي يريد الزواج من أجنبية بعد استيفاء شروط الزواج السعودي من أجنبية 1443 هي تقديم طلب عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال الحساب الشخصي للمواطن الذي يريد الزواج من أجنبية ، باتباع الخطوات التالية: