حجز موعد في بلدية الروضة وإنشاء حساب بمنصة بلدي

حجز موعد في بلدية الروضة، حيث تعد بلدية الروضة واحدة من أهم البلديات في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، ولا تسمح أمانة العاصمة للمواطنين بالحصول على بعض الخدمات التي توفرها البلدية إلا من خلال حجز موعد، حيث توفر منصة بلدي من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يستطيع أي مواطن أن يقوم بحجز خدمته التي يرغب بها، ومن بين هذه الخدمات هي القيام بحجز موعد إلكتروني بمنصة بلدي من أجل إنهاء معاملة، وتوفر هذه الخدمة الكثير من وقت ومجهود المواطن وكذلك للعاملين بمقرات العمل التابعة للوزارة، وسوف نقوم بتوضيح طريقة حجز موعد في بلدية الروضة.

حجز موعد في بلدية الروضة

تتوفر إجراءات حجز موعد في بلدية الروضة، من خلال القيام بمراجعة بلدية الروضة المتواجدة بمنطقة الرياض، ويتم ذلك بحجز الموعد بالخطوات التالية:

يجب الدخول مباشرة الي رابط الدخول التالي: دخول منصة بلدي.

النقر علي تبويب “تسجيل الدخول”.

الضغط على تسجيل الدخول بواسطة “بوابة بلدي”.

يجب الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على تبويب الخدمات في منصة بلدي.

الذهاب الي اختيار “حجز المواعيد الإلكترونية” بأعلي المنصة.

القيام باختيار السماح باستخدام اتفاقية نظام بلدي الذي يخص الخدمات الإلكترونية.

الضغط على تبويب “ابدأ في الخدمة” ثم الضغط علي إضافة موعد جديد.

يقوم المواطن بتحديد الأمانة التي سيذهب إليها وهي أمانة الرياض، ثم القيام بتحديد البلدية التي يرغب المواطن في حجز موعد بها وهي بلدية الروضة.

يجب القيام باختيار توع الخدمة التي يرغب الشخص في مراجعة البلدية بشأنها.

يجب أن اختيار التاريخ والوقت بالساعة التي سيتم الذهاب خلالها من أجل مراجعة البلدية.

النقر على تبويب متابعة التسجيل ثم ستقوم المنصة بإرسال الطلب لشؤون عمل البلدية.

الضغط علي تأكيد الحجز والضغط علي طباعة تفاصيل حجز الموعد.

إنشاء حساب في بلدي

تتوفر خدمة إنشاء حساب في منصة بلدي الإلكترونية، حيث يساعد ذلك الحساب في استخدام جميع الخدمات التي توفرها المنصة بشكل إلكتروني، ويتم تسجيل حساب في بلدي بالخطوات التالية: