نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية والدخول علي الرابط الرسمي لحساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية تزداد نسب البحث عن كل ما يخص حساب المواطن في هذه الأيام من كل شهر ميلادي، حيث يعتبر يوم 10 من كل شهر هو الموعد المحدد لإيداع وصرف حساب مواطن، وهي الدفعات النقدية التي خصصتها السلطات السعودية لمواطنيها ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق حساب المواطن، ويبدأ المواطنون في هذا الوقت عن البحث عن أهلية استحقاق حساب المواطن، أو كيفية الدخول علي حساب المواطن، والأكثر بحثا عن موعد صرف حساب المواطن، ولذلك قررنا أن ندعمنك بكل ما يخص حساب المواطن السعودي من خلال هذا المقال.

استعلام حساب مواطن برقم الهوية

بالطبع يرغب كل مواطن من مستحقين الدعم في حساب المواطن في الاستعلام عن حساب المواطن لمعرفة مبلغ الدعم المخصص لهم، وقد قدمت منظومة المواطن السعودي هذه الخدمة لمستخدميها بكل سهولة ويسر، فيمكنك التعرف علي حساب المواطن الخاص بك باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بك فقط، ويتم ذلك بإتباع الخطوات الأتية:

ادخل علي الرابط الرسمي لحساب المواطن السعودي.

اضغط علي أيقونة الحاسبة التقديرية.

سيطلب منك أدخال بيانات الأسرة كاملة، أحرص علي أدخالها بشكل صحيح.

الآن اضغط علي أيقونة الدخول.

ستظهر لك شاشة تطلب منك رقم الهوية الوطنية وكذلك كلمة السر الخاصة بك.

سيظهر لك عدة اختيارات تتضمن الاستعلام عن حسابك بحساب المواطن.

كيفية تقديم تظلم عن دفعات حساب المواطن

يسمح للمواطن المستحق للدعم من منظومة حساب مواطن أن يقدم أعتراض عن دفعة حساب المواطن الخاصة به، وذلك في حالة أن الدفعة المقدرة له لم تودع كاملة، ويتم ذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول علي رابط حساب المواطن. ثم الدخول علي حسابك الخاص بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. اختر أدارة حسابك. سيظهر لك أسباب عدم استحقاقك للدفعة. الآن اضغط علي رقم الدفعة التي تود تقديم الشكوي عنها. اضغط أيقونة اعتراض. استكمل البيانات المطلوبة منك ثم اضغط أيفونه إرسال الطلب.

نزول الدفعة 51

اليوم هو موعد نزول دفعة حساب المواطن شهر فبراير الدفعة رقم 51 منذ بداية المنظومة، من المفترض أن موعد إيداع الدفعة هو يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن نظرا لان يوم 10 فبراير يوافق يوم جمعة وهو إجازة رسمية لذلك تقرر أن يكوم موعد إيداع دفعة فبراير هو اليوم الخميس 9/2/2022، الموافق 9 رجب 1443، وهو موعد نزول حساب المواطن بالهجري.

كيفية التحقق من أهلية حساب المواطن

يتم مراجعة كافة البيانات والمستندات المقدمة من مستحقين الدعم إلى منظومة حساب المواطن وذلك للتأكد من أهلية المواطن من استحقاق الدعم، وبالتأكيد يجب علي كل مواطن تقديم أي تحديثات أو تغيرات حادثة في بياناته حتي يضمن أحقيته في سحب الدعم من حساب المواطن، ويمكن للمواطن التحقق من أهلية استحقاقه من صرف الدفعة بالخطوات الأتي: