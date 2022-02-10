شروط نظام الضمان المطور وطريقة التسجيل للحصول على الدعم بالرابط

شروط نظام الضمان المطور، إحدى أهم الضوابط بالطبع من أجل الحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وهو أحد المشاريع التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير الدعم المادي للأسر التي ترغب في الدعم، بهدف دعم الأبناء في التعليم، أو مساعدة الأسرة على حياة كريمة ومعيشة آدمية، وكل ذلك يتم عقب إتمام المستفيد تسجيل جديد الضمان الاجتماعي المطور، من خلال زيارة رابط الضمان الاجتماعي الجديد، أو ما يعرف رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور، وبعد ذلك في حالة التوافق مع شروط الضمان الاجتماعي المطور، يصبح المستفيد أحد المدعومين من نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويحصل على الدعم الذي يساعد أسرته.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تطلق وزارة الموارد البشرية الكثير والعديد من المبادرات، والبرامج الداعمة لأبناء المملكة العربية السعودية، كل فترة من الوقت، بهدف مساعدة كل أبناء المملكة، في الحياة بطريقة كريمة، والمعيشة في مستوى جيد دون الحاجة للجوء إلى الاقتراض من البنوك، أو الحصول على الدعم من مصادر غير مشروعة، فوفرت الدولة عن طريقة وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ طريقة إصدار وثيقة العمل الحر، بالإضافة إلى تحديد سلم الرواتب الجديد وطريقة الاستحقاق له، وكذلك الفئات المستحقة المساعدة المقطوعة بالمملكة، وغيرها الكثير من المبادرات الداعمة لكل سعودي، ومنها نظام الضمان الاجتماعي المطور، من خلال التسجيل عبر رابط الضمان الاجتماعي المطور الرسمي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يجب ألا يكون الموظف مالكًا لأي أصول أو صكوك لأملاك ذات قيمة.

ويشترط على الموظف المستفيد أن يلتزم بكافة معايير امتلاك الثروة داخل المملكة حسب ضوابط اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي المطور.

كما يشترط عدم استفادة الموظف من أي من مراكز الإيواء في المملكة، مثل السجون أو دور ومراكز الرعاية سواء الاجتماعية أو الصحية وغيرها من المراكز بنفس المستوى والأهداف.

ويجب على المستفيد أن يلتزم بشروط الوزارة في تعليم الأبناء وتدريبهم وتوظيف من لديه المهارات من بينهم في برامج الدولة.

كما يمكن لأي مستفيد من ذوي الهمم أو من يستفيدون من بطاقات التنقل أن يتقدموا بطلب في نظام الضمان المطور.

وقبل أي شيء يجب أن يكون المستفيد حاملا لجنسية المملكة العربية السعودية، ولكن يتم استثناء الحالات التالية من هذا الشرط:

إذا كان المستفيد سيدة أرملة أو مطلقة ولديها أبناء حاملون للجنسية السعودية.

أو في حالة كانت السيدة مطلقة أو أرملة لزوج غير سعودي، ولكنها من أبناء المملكة العربية السعودية.

وأخيرا في حال كانت السيدة أجنبية ولكن الزوج سعودي.

خطوات التسجيل في نظام الضمان المطور