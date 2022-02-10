كيفية تغيير الحالة الوظيفية والدخل في حساب المواطن لمستفيدي برنامج ساند

أوضح برنامج حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية كيفية تغيير الحالة الوظيفية والدخل لمستفيدي برنامج ساند، حيث أشار إلى أنه في حال كان المواطن مستفيد من برنامج ساند بشكل كامل يصل إلي مائة بالمائة، يلزم على المواطن أن يقوم بحذف الدخل (من قطاع خاص)، وأن يقوم بإدخال الدخل الخاص به من ساند، وأما في حال كان المواطن من المستفيدين بشكل جزئي من برنامج ساند، فإنه يتوجب عليه أن يقوم بإجراء تعديل على الدخل (من قطاع خاص)، وإضافة الدخل من ساند، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التي سوف نوضحها من خلال هذا المقال.

كيفية تغيير الحالة الوظيفية والدخل في حساب المواطن في خطوات

الدخول عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن. النقر على أيقونة تفاصيل الطلب. ومن ثم يقوم بالنقر على الإفصاح عن الدخل. ثم يقوم بتعديل الحالة الوظيفية، واختيار لا يوجد وظيفة كما هو موضح. يجب حذف الدخل القديم قبل إضافة الدخل من ساند. ومن ثم يقم بالنقر على أيقونة إضافة الدخل. كما أوضح البرنامج ملاحظة هامة، وهي أنه في حال كنت مستفيد بشكل كامل من برنامج ساند، ينبغي عليك حذف الدخل وإضافة دخلك من ساند، أما في حال كنت مستفيد بشكل جزئي، يجب التعديل على الدخل، وإضافة الدخل من ساند. بعد الانتهاء، قم بالضغط على أيقونة حفظ المعلومات.

طرق استفادة الفرد المستقل من دعم برنامج حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن طريقتين يمكن من خلالهم أن يستفيد الفرد المستقل من الدعم المخصص من برنامج حساب المواطن، وهما إما أن يقوم الفرد المستقل بتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت استقلاليته عن أسرته، من أجل الحصول على الدعم كفرد مستقل، أو أن يكون الفرد المستقل مضاف كشخص تابع لمستفيد رئيسي في الأسرة، وحينها يحق له الحصول على الدعم المخصص له من برنامج حساب المواطن، كما أوضح البرنامج طرق استفادة الفرد المستقل من الدعم بالخطوات، وكيفية تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وكيف يتم إضافة الفرد المستقل كشخص تابع في حساب المستفيد الرئيسي، وهو رب الأسرة.