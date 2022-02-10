أشتري أي منتج وأحصل على الأخر مجاناً 1+1 هدية بداخل أسواق العثيم بالسعودية العرض ساري حتى 15 فبراير 2022

أحصل وإستمتع بخصومات وعروض هائلة من أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية على مدار هذا الأسبوع بأكمله حيث يبدأ العرض من الأربعاء 9 فبراير وحتى الثلاثاء 15 فبراير 2022، ويوجد به كافة المنتجات والسلع الضرورية للمستهلك بخصم يصل إلى 50٪ وهدايا اشتري 1+1 هدية، كل ذالك من أجل الحصول على إرضاء العملاء والحفاظ على شعبيته العريقة بداخل المملكة.

عروض وخصومات أسواق العثيم بالسعودية على السلع الغذائية:

يوجد خصم يصل إلى 35 ٪ على صدور دجاج طرية إنتاج شركة ساديا، (2 كيلو جرام) السعر للكيس قبل العرض 58.95 ريال سعودي وبعد العرض 47.95 ريال سعودي.

تخفيض على أفخاذ دجاج غليظة إنتاج شركه ساديا اشتري 2 و أحصل على واحدة هدية مجانية، وزن الكيس (900 كيلو جرام) سعر 3 حبات قبل العرض 51.75 ريال سعودي وبعد العرض 34.50 الريال السعودي.

متواجد بالعرض أيضاً زيت عافية ذره (2×1.5 لتر)، السعر قبل العرض 52.95 ريال سعودي وبعد العرض 46.95 ريال سعودي هذا السعر للرابطة.

متاح أيضاً جبن بوك/ البقرات الثلاثة موتزاريلا مبشور (1 كيلوجرام) لعمل البيتزا و أشهى المعجنات المحشية السعر داخل العرض الأسبوعي 28.95 ريال سعودي.

تتمتع جميع منتجات ساديا بكونها عالية الجوده و مضمونه 100٪ وتعد ايضاً الأكثر مبيعاً، ويوجد بالعرض دجاج مجمد الكرتونة (10×1000كجم) بسعر 132.95 ريال سعودي، وأيضاً كرتونة (10×1200 كجم) بسعر 138.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الاجهزة الكهربائية: