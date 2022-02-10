نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشتري أي منتج وأحصل على الأخر مجاناً 1+1 هدية بداخل أسواق العثيم بالسعودية العرض ساري حتى 15 فبراير 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أشتري أي منتج وأحصل على الأخر مجاناً 1+1 هدية بداخل أسواق العثيم بالسعودية العرض ساري حتى 15 فبراير 2022 - ثقفني
أحصل وإستمتع بخصومات وعروض هائلة من أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية على مدار هذا الأسبوع بأكمله حيث يبدأ العرض من الأربعاء 9 فبراير وحتى الثلاثاء 15 فبراير 2022، ويوجد به كافة المنتجات والسلع الضرورية للمستهلك بخصم يصل إلى 50٪ وهدايا اشتري 1+1 هدية، كل ذالك من أجل الحصول على إرضاء العملاء والحفاظ على شعبيته العريقة بداخل المملكة.
عروض وخصومات أسواق العثيم بالسعودية على السلع الغذائية:
- يوجد خصم يصل إلى 35 ٪ على صدور دجاج طرية إنتاج شركة ساديا، (2 كيلو جرام) السعر للكيس قبل العرض 58.95 ريال سعودي وبعد العرض 47.95 ريال سعودي.
- تخفيض على أفخاذ دجاج غليظة إنتاج شركه ساديا اشتري 2 و أحصل على واحدة هدية مجانية، وزن الكيس (900 كيلو جرام) سعر 3 حبات قبل العرض 51.75 ريال سعودي وبعد العرض 34.50 الريال السعودي.
- متواجد بالعرض أيضاً زيت عافية ذره (2×1.5 لتر)، السعر قبل العرض 52.95 ريال سعودي وبعد العرض 46.95 ريال سعودي هذا السعر للرابطة.
- متاح أيضاً جبن بوك/ البقرات الثلاثة موتزاريلا مبشور (1 كيلوجرام) لعمل البيتزا و أشهى المعجنات المحشية السعر داخل العرض الأسبوعي 28.95 ريال سعودي.
- تتمتع جميع منتجات ساديا بكونها عالية الجوده و مضمونه 100٪ وتعد ايضاً الأكثر مبيعاً، ويوجد بالعرض دجاج مجمد الكرتونة (10×1000كجم) بسعر 132.95 ريال سعودي، وأيضاً كرتونة (10×1200 كجم) بسعر 138.95 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على الاجهزة الكهربائية:
- متواجد بالعرض في قسم الأجهزه الكهربائية مكنسة جيباس كهربائية سعرها بداخل العرض الأن ولفترة محدودة 149 ريال سعودي.
- ايضاً دفاية كولين للحمامات 19، سعرها بداخل العرض حتى نفاذ الكميه 199 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض مكواه فيليبس جاف سعرها بداخل العرض الأسبوعي 59 ريال سعودي، بادر بالحصول على عرض التوفير.
- يوجد ايضاً المايكرويف إنتاج شركة السيف (20 لتر) سعره بداخل العرض 235 ريال سعودي، لا غني عنه في المطبخ لطهي الأطعمة في بضع دقائق وفك الأطعمة المثلجة أيضاً .
- متاح محضر الطعام اي تي سي متعدد الإستخدامات سعره بداخل العرض 189 ريال سعودي.
- يوجد بداخل العرض شواية جي في سي برو كهربائية لعمل أجمل المشاوي مثل اللحمه المشوية والفراخ المشوية في وقت سريع و بجوده عالية و طعم ومذاق رائع سعرها بداخل العرض الأسبوعي الأن 89 ريال سعودي.
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