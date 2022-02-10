شروط دعم ريف المادي للأسر المنتجة وخطوات الاستعلام عن الدعم الريفي؛ يُعد دعم ريف من البرامج الهامة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه في المملكة السعودية وذلك لمساعدة الأسر المنتجة وربات البيوت والمزارعين من أجل تحسين مستواهم المادي ورفع مستواهم المعيشي، ويمكن التسجيل في هذا الدعم لمن تنطبق عليهم الشروط التي وضعت من قبل وزارة التي تهدف إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه، ومن خلال التالي نقدم لكم شروط دعم ريف وكذلك خطوات الاستعلام عن الدعم وذلك عبر موقع ثقفني.

شروط دعم ريف المادي للأسر المنتجة

تم وضع مجموعة من الشروط للتسجيل في دعم ريف من قبل وزارة البيئة والمياه حيث تهدف المنصة لتقديم الدعم للأسر المنتجة وصغار المزارعين وذلك لرفع مستواهم المعيشي وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء حاملي بطاقات التنقل.

كما يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 21 عاماُ.

لابد أن يكون المتقدم مقيم في المناطق المحددة للدعم.

يشترط ألا يزيد عدد برامج الدعم في منصة ريف عن ثلاثة.

لابد أن يقوم بتقديم ما يثبت أنه يمارس المهنة بنفسه.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة عمل حر للتسجيل في المنصة.

يشترط ألا يزيد مبلغ الدعم عن 54 ألف ريال سنوياً.

كما يشترط ألا يزيد دخل المتقدم عن 6000 ريال شهرياً.

لابد على المتقدم الالتزام بالشروط الصحية والفنية.

يجب ألا يكون المتقدم يعمل بأي قطاع سواء عام أو خاص.

لابد أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي نشط.

خطوات الاستعلام عن الدعم الريفي

يستطيع جميع المستفيدين من الدعم الريفي الاستعلام عن الدعم من خلال الرابط الرسمي للمنصة reef.gov.sa ومعرفة كافة التفاصيل عن دعم ريف وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة ريف reef.gov.sa. كتابة الاسم وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول. الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم اختيار الاستعلام عن الدعم الريفي. تدوين رقم الهوية في موضعه. ثم النقر على استعلام ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالدعم.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال شروط دعم ريف المادي للأسر المنتجة، كما وضحنا لكم خطوات الاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية.