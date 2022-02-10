نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر لتر البنزين في السعودية 2022 شهر فبراير بعد تحديث أرامكو وموعد تطبيق الأسعار الجديدة في المقال التالي
سعر لتر البنزين في السعودية 2022
في ظل الارتفاع الملحوظ في عمليات البحث المختلفة داخل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث يرغب عدد كبير جدًا من الأشخاص إلى التعرف على سعر لتر البنزين في السعودية 2022 الخاصة بشهر فبراير، وذلك حيث حتى الآن ما زالت جميع محطات الوقود في المملكة تسير بالأسعار القديمة التي كانت شركة أرامكو قد أعلنتها في وقت سابق من شهر يناير الماضي ويتم العمل بها حتى الآن حتى إعلان الأسعار الجديدة والتي من المقرر أن يتم تطبيقها بداية من يوم غد الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر فبراير وحتى يوم العاشر من شهر مارس.
قائمة سعر لتر البنزين في السعودية 2022
وحتى الآن نحن وإياكم في انتظار إعلان شركة أرامكو عن سعر لتر البنزين في السعودية 2022 الجديد الخاص بشهر فبراير وفور إعلانها عن تلك الأسعار سنقوم عبر هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري المميز بنشر تلك التسعيرة الجديدة الخاصة بالبنزين في المملكة، وحتى تقوم الشركة بإعلان الأسعار الجديدة نقدم لكم الأسعار التي يتم العمل بها داخل المملكة العربية السعودية في جميع محطات الوقود كالآتي:-
|بنزين 91
|2.18 ريال سعودي للتر الوحد
|بنزين 95
|2.33 ريال سعودي للتر الواحد
|الديزل
|0.63 ريال سعودي للتر الواحد
|الكيروسين
|0.70 ريال سعودي للتر الواحد
|غاز البترول المسال
|0.75 ريال سعودي للتر الواحد
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