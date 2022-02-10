نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 أرامكو aramco وفقاً لتحديث شهر فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول اسعار البنزين في السعودية 2022، المواطنين السعوديين متلهفون لمعرفة جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 عن شهر فبراير لعام 2022، والتي ستقوم شركة ارامكوا العربية السعودية بالإعلان عنه، والجدير بالذكر أن اليوم العاشر من شهر فبراير 2022 هو موعد الإعلان الرسمي عن أسعار البنزين ومشتقاته في المملكة العربية السعودية، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يتم تطبيقها في اليوم التالي بجميع المحطات الخاصة بالبنزين بالمملكة العربية السعودية، وفي مقال اليوم سنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص أسعار البنزين في المملكة الوقت الحالي.

جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 فبراير

يتساءل السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن جدول اسعار البنزين في السعودية 2022، ويترقب الكثيرون إعلان شركة أرامكوا عن الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين داخل المملكة العربية السعودية وكذلك مشتقاته، وذلك للتعرف على التسعيرة الجديدة والتي سيتم السير عليها من أول غدًا الجمعة بإذن الله الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2022، وإلى يوم العاشر من شهر مارس المقبل بإذن الله 2022، وإلى الساعة لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين، وسوف تقوم شركة أرامكوا بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين وكذلك مشتقاته خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله، وحين الإعلان عن الأسعار سنوافيكم بالتفصيل.

جدول اسعار البنزين في السعودية 2022 شهر يناير

يتساءل السعوديين عن جدول اسعار البنزين في السعودية 2022، وكما وضحنا لكم أن أرامكوا العربية السعودية حتى الآن لم تقم بالإعلان عن الأسعار الجديدة، وحتى اللحظة تسير المحطات على السعر القديم للبنزين والذي تم الإعلان عنه سابقًا بالشهر الماضي، وقد كانت أسعار البنزين الشهر الماضي كالتالي:

سعر بنزين 91 اللتر منه بالمملكة بسعر وصل إلى 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 بالمملكة وصل لسعر 2.33 ريال سعودي.

لتر الكيروسين بالمملكة بسعر 0.70 ريال سعودي.

لتر الديزل وصل إلى سعر 0.63 ريال سعودي.

وخلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين من شركة أرامكو، ثم يبدأ التطبيق للسعر الجديد من أول غدًا بإذن الله، ولا نعلم حتى الآن متوقع زيادة للأسعار أم لا.