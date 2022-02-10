منتج آهل 60,000 ريال بالتقسيط بدون فوائد وبلا كفيل سعودي عبر بنك التسليف

الآن منتج آهل بدون الحاجة إلى دفع أي فوائد مالية إضافية حيث يصل مبلغ التمويل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الذي يعرف بأسم بنك التسليف سابقًا وقد أمتاز هذا التمويل بتوفير جميع المزايا التمويلية التي يحتاجها العميل السعودي الراغب في الحصول على سيولة نقدية لتوفير مطالبه وأحتياجته الشخصية ولكن للحصول على تمويل منتج آهل لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك دخل مناسب للموافقة على طلب التمويل بدون فوائد بالتقسيط 60 شهر لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

كافة الشروط الأساسية للحصول على منتج آهل السعودي

يحتاج في الوقت الراهن التمويل لدى منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية توفير بعض الضوابط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل نقدي يصل إلى ستون ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم لموظفي القطاع العام الحكومي فقط ولكن يمنح العديد من الخدمات والمزايا التمويلية لكافة المواطنين السعوديين بالمملكة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط اللازمة للموافقة على قرض آهل الميسر كالتالي:

التمويل يحتاج توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 3000 ريال سعودي ولا يزيد عن 12,500 ريال سعودي لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

كذلك يحتاج تمويل منتج آهل السعودي توفير موافقة الكفيل الغارم أو توفير ضامن سعودي ويستثنى من ذلك الأمر جميع العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة.

إيضًا التمويل لدى منتج آهل يحتاج أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام فأكثر من ذلك حتى 70 عام فقط لا غير.

الحصول أولاً على تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية المتاحة في البنك قبل التقديم الإلكتروني على منتج آهل.

مميزات الحصول على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة