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عمر شويل - جدة يعتبر طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية الرابط من اهم الأمور الرئيسية التي يتعرف من خلالها تسجيل الدخول وقد ساهمت هذه المنصة في تقديم الخدمات التعليمية الواسعة في ظل الظروف الصحية بسبب فيروس كورونا وذلك لعودة المدارس بالتعليم الإلكتروني في جميع مراحل التعليم المختلفة وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين في التعليم ويوفر الرابط تسجيل الدخول بالنسبة للعملية التعليمية والاستفادة من خدمات المنصة وسنقوم بشرح طريقة التسجيل على المنصة ورابط منصة مدرستي الجديد

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي التعليمية من اهم المنصات التي تم اعتمادها من وزارة التعليم السعودية عن بعد وذلك في ظل الظروف الحالية وهو فيروس كورونا نظرا للصحة العامة لجميع العاملين بالتعليم في المملكة وقد جاء هذا النظام للتباعد الاجتماعي في حضور الطلاب والمعلمين وجميع الهيئات التعليمية في المملكة العربية السعودية ويعد التعلم عن بعد لإلغاء عملية الذهاب إلى المدارس بشكل يومي وذللك للتصدي للفيروس وعدم انتشاره بين المواطن السعودي بتعليمات من الحكومة السعودية والعمل المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم وتعد هذه المنصة من أسهل الاستخدامات بين الطلاب والمعلمين في نظام التعليم لهذه المنصة وكونها تحتوي على بيانات جميع الأفراد العاملين بالتعلم وتقدم المنصة خدمات للأفراد في عدة مجالات بعد القيام بالتسجيل والدخول على موقع منصة مدرستي التعليمية والحصول على خدمات بشكل سليم وصحيح.

خدمات منصة مدرستي التعليمية

تعد منصة مدرستي التعليمية من اهم المنصات في التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية وتعتبر بديلا للتعليم الحضوري وذلك لإيقاف العمل للظروف الصحية لفيروس كورونا وقد قامت المنصة برعاية عدد كبير من الخدمات وهي كالتالي:

السماح للطلاب الحصول على الجدول الدراسي للعام.

إمكانية تواصل الطلاب مع المعلمين وطرح الأسئلة.

متابعة أولياء الأمور لأبناءهم من خلاك منصة مدرستي والتعرف على المستوى.

إمكانية تقديم الحصص والمقرر الدراسي في جميع المراحل بشكل إلكتروني سهل.

تتيح للمعلم تنظيم جدول التقويم للطلاب ومواعيد الاختبارات المدرسية.

استطاعة مدير المدرسة إدارة جميع العمليات التي تجري من خلال المنصة.

إمكانية الطالب أن يقوم بإعداد الاختبار الفصلي والنهائي على المنصة.

إتاحة الفرصة لزيادة قدرة الطلاب والمعرفة في جميع المقررات الدراسية.

إمكانية حصول ولي الأمر على النتائج الخاصة بأبنائه.

طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطالب 1443

بإمكان الدخول إلى منصة مدرستي للطالب الذي يمتلك حساب على موقع منصة مدرستي ولتسجيل الدخول باتباع الخطوات التالية:

يمكن الدخول إلى بوابة عودة المدارس على منصة مدرستي مباشر.

ثم كتابة الاسم للمستخدم.

ثم إدخال كلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك يمكنك الاستفادة من الخدمات المقدمة من منصة مدرستي.

طريقة تسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستي للمعلم 1443

يعد المعلم من اهم الأطراف في العملية التعليمية وقد وفرت منصة مدرستي على المعلم الدخول على الموقع وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة عودة المدارس مباشر.

الضغط على الدخول.

كتابة اسم المستخدم.

الضغط على التالي.

ثم كتابة كلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للطالب 1443

يمكن للطالب إن يقوم بتسجيل حساب جديد وذلك للاستفادة من الخدمات للمنصة من خلال تلك الخطوات:

الذهاب إلى موقع منصة مدرستي تسجيل جديد مباشر.

الضغط على تسجيل جديد.

ثم القيام بكتابة البيانات الشخصية وهي كالتالي.

كتابة رقم الهوية بالنسبة للسعوديين.

ثم كتابة رقم الإقامة إذا كان الطالب من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

كتابة رقم الجوال للمستخدم.

النقر على خيارات التحقق.

ثم استلام رسالة على الجوال تحتوي على كود التحقق.

ثم كتابة الكود الموجود على الجوال في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على خيار تحقق.

منصة مدرستي التعليمية رابط جديد

بإمكان جميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور الدخول عبر منصة مدرستي وذلك من خلال الرابط الجديد وعلى الراغبين في التسجيل أن يقوموا بالتسجيل على هذا الموقع لمن ليس له حساب على موقع منصة مدرستي ثم كتابة البيانات الخاصة بالحساب لتسجيل الدخول للحصول على الخدمات المقدمة من منصة مدرستي التعليمية.