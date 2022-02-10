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عمر شويل - جدة أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن ، علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل عن بدأ إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 51 ، المخصص لشهر فبراير 2022 م ، وذلك بالتحويل علي حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم وفق الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج حساب المواطن ، علي أن يستمر صرف دعم حساب المواطن للمستفيدين حتي نهاية يوم الخميس 10 فبراير 2022 م ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي شروط استحقاق الدعم والتسجيل ، وكذلك نتعرف علي خطوات التحقق من نتيجة الأهلية لاستحقاق الدعم ، كما يمكنكم التعرف علي المزيد عن برنامج حساب المواطن في المملكة من خلال مقال إيداع دفعة الدعم علي حساب المواطن عبر موقعنا ثقفني.

إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 51

أعلن برنامج حساب المواطن منذ قليل موعد بداية نزول الدعم للمستحقين عن شهر فبراير منذ ساعات :

أعلن الحساب الرسمي علي تويتر في ساعة مبرة من صباح الخميس 10 فبراير بداية نزول دعم حساب المواطن.

يستمر إيداع الدعم في حسابات المستفيدين حتي انتهاء يوم الخميس 10 – 2 – 2022م.

يتم صرف المستحقات للمستفيدين والتابعين المكتملة طلباتهم والمستوفين للشروط.

يتم صرف التعويضات عن الدفعة السابقة 50 يناير 2022 م ، مع الدفعة الحالية 51 فبراير 2022م.

أي من المواطنين المستفيدين غير متوافق شروط استحقاقه يتوقف الصرف له.

شروط التسجيل في دعم حساب المواطن

يجب توافر بعض الشروط أثناء التسجيل في برنامج حساب المواطن كالآتي :

تقديم مستندات الهوية الوطنية وكارت العائلة السعودية.

توفير جميع بيانات جهة العمل ومفردات الراتب الشهري مختومة وموثقة من جهة العمل.

ضرورة الإفصاح عن بيانات أي دخل إضافي يحصل عليه المتقدم أو دعم موفر له من قبل الدولة بأي شكل آخر.

الإفصاح عن قيمة الدخل الشهري للزوجة في حال كانت من العاملين.

يجب توفير حساب بنكي شخصي مفعل لمقدم الطلب ” آي بان “.

يشترط أن لا يتخطى راتب الموظف المتقدم حاجز العشرون ألف ريال شهرياً.

إيداع الدعم في حسابات المستفيدين لشهر فبراير اليوم 10 من الشهر الميلادي.

ويكون موعد إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

طريقة التحقق من نتيجة الأهلية

يجب التحقق من نتيجة أهلية استحقاق الدعم لصرف دعم حساب المواطن بالخطوات التالية :

أولاً ندخل علي حساب المستفيد في البرنامج. نختار دراسة الأهلية.

نستعرض حالة الأهلية.

نتفقد تفاصيل أهلية التابعين.

كذلك يمكن الاطلاع علي تاريخ الدراسة.

وتفقد حالات الأهلية السابقة.

والطلاع علي عدد المؤهلين. ثانياً نضغط علي ” تفاصيل أهلية التابعين ” لنتمكن من التعرف علي حالة الأهلية الخاصة بهم. كما يمكن ا الاطلاع علي الحالات السابقة عن طريق ” اعتراضات الأهلية السابقة”.

صرف حساب المواطن الدفعة 51 مستمر حتي نهاية اليوم في إيداع الدعم المخصص لشهر 2/2022 ولا حقيقة تأجيل إيداع دعم حساب المواطن وهي مجرد شائعات.