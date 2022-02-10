إضافة أفراد الأسرة للاكتتاب الراجحي 2022 خطوات الإضافة عن طريق الهواتف

كيفية إضافة أفراد الأسرة للاكتتاب الراجحي 2022 يقوم بنك الراجحي بتقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء وتقديم دور الوسيط في الأسهم الإقليمية بجانب وجود فريق متخصص في التداول بالإضافة إلى وجود العديد من الخدمات الهامة التي يستفيد بها الكثير من الأشخاص، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة إضافة أفراد الأسرة في اكتتاب الراجحي من خلال الهواتف الذكية.

إضافة أفراد الأسرة للاكتتاب

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة أهم الخطوات التي ينبغي اتباعها على الهواتف الذكية حتى يتم إضافة أفراد الأسرة في الاكتئاب من خلال تطبيق الراجحي عن طريق الهواتف الذكية وإليكم الخطوات المطلوبة كالاتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى تطبيق الراجحي على الهواتف الذكية مثل هواتف الآيفون والاندرويد.

ثم تقوم بإضافة رمز التفعيل الموجود على الهاتف.

ذلك حتى تتمكن من تأكيد الحساب والضغط على الحسابات.

سوف تجدها أمامك في القائمة ثم الضغط على زر التالي.

بعد ذلك تقوم باختيار إضافة تابع.

ثم تقوم بالضغط على كلمة تنفيذ.

ثم إضافة رقم البطاقة وتحدد المدينة.

بعد ذلك تقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها ثم الضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك يتم تحديد المبلغ المتوقع لعملية التحويل.

ثم تحدد متوسط الدخل وتحدد نموذج الإفصاح الضريبي.

بعد ذلك تقوم بالضغط على التالي وتقوم بتحديد الحساب التابع.

ثم إضافة الاسم وكلمة السر وكتابة رقم هاتف الأب.

بعد ذلك تقوم بالضغط على التالي، وقتها تكون قد تمكنت من تسجيل الدخول لإضافة مستخدم حساب التابع.

كيفية اضافة افراد الأسرة في اكتتاب الراجحي