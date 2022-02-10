سعر البنزين الجديد في السعودية “Aramco” أسعار الوقود الخاصة بشهر فبراير 2022

سعر البنزين الجديد في السعودية، من المفترض أن يتم الاعلان عن سعر البنزين الجديد في السعودية الخاص بشهر فبراير الجاري من قبل شركة «أرامكو» السعودية بعد ساعات قليلة من الآن، حيث أنه و كما جرت العادة في المملكة يتم مراجعة أسعار المحروقات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك وفقاً للأسعار العالمية على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة وتطبيقها في صباح الغد الحادي عشر من فبراير، وفي السطور القادمة نرصد لكم تفاصيل تحديث اسعار مشتقات الوقود في المملكة العربية السعودية.

سعر البنزين الجديد في السعودية

صرحت شركة ارامكو عملاق النفط السعودي أن سعر البنزين الجديد في السعودية يتم الإعلان عنه بشكل شهري حتى يتفادى المستهلكون التأثر بالتذبذب في أسعار النفط العالمية الخاصة بالتصدير، لذلك لجأت الشركة إلى تحديث الاسعار بشكل دوري كل شهر وهي المسؤول الوحيد عن تحديث أسعار الوقود في المملكة بما يتناسب مع مصلحة المواطن السعودي، وبالتالي يجب على جميع المواطنين بالمملكة الالتزام بتطبيق وتنصح شركة أرامكو دائماً المواطنين باستخدام الوقود المناسب الخاصة بهم، أن بنزين 91 مع معظم السيارات الموجودة الآن في المملكة، وتجدر الإشارة إلى أنهكانت شركة أرامكو قد أطلقت بعضالتحذيرات من استخدام بنزين أوكتان أقل من الموصي به من قبل الوكيل الرسمي الخاص بالسيارة نظراً لما يترتب على ذلك الأمر من مخاطر وأضرار تلحق بالسيارة على المدى الطويل.

تفاصيل اعلان سعر البنزين الجديد في السعودية

ينتظر الألاف الآن من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية اعلان أرامكو بتحديث سعر البنزين الجديد في السعودية التي يتم تطبيقها خلال فبراير الجاري، وتجدر الاشارة إلى أنه في أواخر أكتوبر الماضي قد أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنّه بلغ صافي ربح الربع الثالث في الشركة بعد الزكاة والضريبة حوالي 114.09 مليار ريالأي نحو «نحو 30.4 مليار دولار»، وبذلك تكون قد ارتفعت الأرباح بنسبة 158%، وفقا لما ذكرته شبكة الأخبار الروسية «روسيا اليوم»، كما ارتفعت إيرادات ارامكو، بنسبة 79.5% لتصل إلى نحو 359.09 مليار ريال، مقابل حوالي 200.06 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.