رابط خدمات نظام فارس بعد التحديث 2022 وحركة ترقية المعلمين والمعلمات

تسجيل دخول نظام فارس حركة ترقيات المعلمين 1443، يعمل نظام فارس على توفير العديد من الخدمات الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية حيث يعتبر من أكثر الأنظمة التي يستفيد منها المعلمين والإداريين بالإضافة إلى أنها تساعدهم على تحسين التطوير المهني الخاص بالدورة التدريبية والشهادات وتساعدهم في نفس الوقت على أداء المهام الروتينية دون حاجة الذهاب إلى المقر الرئيسي، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني على خدمات نظام فارس وخطوات التسجيل في حركة نقل المعلمين داخليا وخارجيا.

خدمات نظام فارس بعد التحديث 2022

وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية قامت بتوفير العديد من الخدمات الهامة على نظام فارس وهي كالآتي:

يمكن لجميع المعلمين عمل استطلاعات الرواتب والبدلات مع إمكانية الحصول على إجازات بكل سهولة.

يمكن إرسال بيانات التطوير المهني من خلال هذه المنصة مع إمكانية تواصل الطلاب مع المعلمين بشكل سريع عبر الإنترنت.

نظام فارس التسجيل في حركة نقل المعلمين داخلي وخارجي

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية بتسهيل حركة نقل المعلمين عبر الإنترنت وذلك من خلال بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى رابط نظام فارس وبعد ذلك تقوم بإضافة البيانات المطلوبة منك والتي تشمل الاسم وكلمة المرور بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تسجيل دخول.

الخطوة التالية تقوم بالضغط على خدمات المعلم سوف تجدها أمامك في الصفحة الرئيسية بعد ذلك تقوم بالضغط على طلب إقتراح للعام الجديد وتقوم بإضافة كافة المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة حفظ.

التسجيل في نظام فارس بعد التحديث

يهتم جميع المعلمين والمعلمات بمعرفة الخطوات التى تساعدهم على التسجيل في نظام فارس الجديد من خلال بعض الخطوات التالية:

الرابط الرسمي لنظام فارس sshr.moe.gov.sa