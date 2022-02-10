خبز التورتيلا بدون مجهود بالماء والدقيق لجميع انواع الساندوتشات

يعتبر خبز التورتيلا من أنواع الخبز الشهية التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص كما أنها تتسم بالمذاق الشهي ومنتشرة بكثرة في المطاعم العربية وتبحث الكثير من السيدات عن خطوات تحضير خبز التوريتلا لذلك سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير خبز التورتيلا.

خطوات تحضير خبز التورتيلا:

يتم تحضير خبز التورتيلا بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير تكمن في التالي:

ثلاثة أكواب من الدقيق المنخول.

كأس من المياه.

ملعقة صغيرة من السكر.

ثلث كأس من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير خبز التورتيلا:

يتم تحضير خبز التورتيلا بخطوات بسيطة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات:

الحصول على إناء ويتم إضافة كلًا من الدقيق والملح والزيت وبالاعتماد على الملعقة ويتم تقليب المقادير فيعا لحين أن يتوزع الخليط على كمية الدقيق. بعد يتم سكب المياه بصور تدريجية أثناء العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة. يتم تشكيل العجينة ثم يتم تركها لحين أن ترتاح لمدة ربع ساعة في الغرفة. القيام بتقطيع العجينة إلى كرات حجمها متوسط. القيام بفرد العجينة بالاعتماد على الشوبك على سطح مرشوش بالدقيق مع الاستمرار في الفرد لحين أن يتشكل لديكم عجينة دائرية ورفيعة. الحصول على مقلاة دائرية الشكل ثم يتم فعه على النار ثم يتم وضع العجينة على سطح المقلاة وعندما تتحمر من ناحية يتم قلبها على الجانب الأخر.

طريقة تحضير حشوة دجاج بالفلفل الرومي:

صدر دجاجة.

بصلة.

ملعقة لبن.

حبة من الليمون.

فصان من الثوم.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من صويا الصوص.

فلفل رومي.

أجبان.

ملعقة من الزيت.

خطوات التحضير: