طريقة فتح حساب بنك سامبا اونلاين

تسائل العديد من المواطنين والعملاء عن طريقة فتح حساب بنك سامبا وكيفية الحصول عليه حيث يعتبر هذا البنك من أشهر البنوك في الممكلة العربية السعودية وأكثرها نجاحاً حيث يقدم العديد من الخدمات للعملاء وله العديد من المميزات ،وفرنا لكم في هذا المقال الطريقة الصحيحة لفتح حساب أولاين بالإضافة إلى خدمات هذا البنك.

حساب بنك سامبا

الخدمات التي يقدمها البنك:

يقدم لك البنك مجموعة من الخدمات التي يمكنك الحصول عليها أونلاين وذلك تسهيلاً للعملاء كالآتي

يتيح لك البنك معرفة رصيدك الموجود في حسابك كل يوم وذلك عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الاتصال أو الذهاب للفرع.

يرسل لك البنك كشف مفصل حول حسابك الخاص على بريدك الإلكتروني المسجل.

يمكنك أيضاً سداد جميع الفواتيرالمتراكمة عليك عبر الحساب دون الحاجة إلى سحب أو إيداع في أحد الفروع.

الحساب الأونلاين الذي يوفره البنك يوفر لك خدمة تحديث البيانات وتغيريها في أي وقت.

يوفر لك معلومات حول عمليات الشراء والتعاملات التي قمت بها من هذا الحساب.

هناك ترابط بين حسابك أونلاين والخدمات الحكومية هذا يساعدك على دفع فواتير الكهرباء والماء أو الغاز أيضاً وأنت في مكانك.

يتيح لك الحساب ادارة بطاقاتك الائتمانية

يوضح لك كافة المعلومات حول القروض التي قمت بها والتحويلات عبر هذا الحساب.

يمكنك أيضاً عمل تحويلات إلى حسابات أخرى عبر هذا الحساب الإلكتروني إلى داخل أو خارج المملكة دون مشكلة.

خطوات الحصول على حساب بنك سامبا اونلاين: