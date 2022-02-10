كيفية الحصول على رخصة قيادة للسيدات في السعودية الشروط ورسوم إستخراجها

بعد سماح المملكة العربية السعودية للمرأة بقيادة السيارة كان لإستخراج رخصة قيادة نسائية عدة تساؤلات عن الأوراق المطلوبة والشروط الواجب توافرها لإستخراج رخصة قيادة نسائية والمستندات المطلوب تقديمها لإدارة تعليم القيادة وكل هذه التساؤلات كانت محور مقالي و بالتفصيل خطوات التقديم وكيفية التقدم لاستخراج رخصة قيادة نسائية، فمن الجدير بالذكر أنه رغم ارتفاع رسوم الحصول على رخصة قيادة للنساء إلا أن مدارس تعليم القيادة لاقت إقبال كبير للتعلم من السيدات، وقد حددت حكومة المملكة بعض الشروط التي يجب توافرها لتتمكن المرأة من الحصول على رخصة القيادة وأبرز هذه الشروط أنها لا تعاني من اية أمراض بالإضافة إلى رسوم الحصول على رخصة القيادة لنساء المملكة العربية السعودية، حيث يتم دفع الرسوم المقررة لمراكز تعليم القيادة ومنها تتعلم المرأة قيادة السيارة وتحصل على شهادة واجادتها للقيادة ومنها يتم استخراج رخصة قيادة معتمدة من إدارة المرور بالمملكة.

الشروط الواجب توافرها لحصول المرأة السعودية على رخصة قيادة:

يجب توافر عدة شروط لحصول المراة السعودية على رخصة قيادة واهم هذه الشروط مايلي:

لكي تتمكن المرأة من الحصول على الرخصة يجب عليها أن لا تعاني من أي أمراض تتسبب في منعها من قيادة السيارة ويتم كشف ذلك من خلال التقرير الطبي الذي يتم تقديمه موضح فيه حالة المتقدم الطبية.

ضرورة القيام بسداد جميع المخالفات المرورية على الرخصة والرسوم الجديدة المقدرة للتمكن من استخراجها.

يجب على المرأة المتقدم للحصو لعلى الرخصة أن يكون عمرها أكثر من 18 عام ولا يقل عن ذلك

من الضروري أن تكون المرأة المتقدمة قد اجتازت بنجاح كافة الاختبارات التي تتعلق باستخراج الرخصة

الرسوم المقررة لاستخراج رخصة قيادة في السعودية:

وفقاً لضوابط المرور السعودية على المرأة حين القيام باستخراج الرخصة أن تقوم بدفع الرسوم المقدرة وهي 3 ألف ريال سعودي .

ومن الجدير بالذكر أن إدارة المرور السعودية قد حددت من خلال اللائحة الخاصة بها عبر صفحتها الرسمية عبر تويتر أن قيمة رسوم الخاصة باستخراج رخصة القيادة للرجال في السعودية تقدر 450 ريال سعودي.

الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة في مراكز تعليم القيادة السعودية:

حيث يتطلب عدة مستندات بمراكز تعليم القيادة ومنها مايلي: