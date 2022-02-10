الجرعة التنشيطية وكيفية الحصول عليها عبر تطبيق صحتي، أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بضرورة تلقي الجرعة التنشيطية لمن تلقوا الجرعة الأولى والثانية من لقاح الوباء، وتجاوز عمرهم 18 عام، ولكن يشترط مرور 180 يوم على تلقي الجرعة الثانية، وذلك لما تمتلكها الجرعة التنشيطية من قوة في الوقاية من الوباء، و التقليل بشكل كبير من الأعراض في حالة الإصابة، كما أنها تساعد في الحد من انتشاره بشكل كبير خاصة لدى الأطفال والغير مصابين.

كيفية تلقي الجرعة التنشيطية عبر تطبيق صحتي

صرحت وزارة الصحة أنه يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية بعد حجز موعد عبر تطبيق صحتي، والذي يعتبر من أهم التطبيقات الصحية التي تخدم المواطنين والمقيمين داخل المملكة، ويمكن حجز موعد باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى تطبيق صحتي.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالمواطن.

الضغط على تلقي اللقاح.

يتم دراسة بياناتك، والتواصل معك بالموعد المناسب وأقرب مركز لتلقي الجرعة.

الجرعة التنشيطية شرط دخول المؤسسات

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن تلقي الجرعة التنشيطية سيكون شرط أساسي لاستمرار حالة محصن في تطبيق توكلنا، كما أنه شرط أساسي لدخول المنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، وكذلك ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية والثقافية، ولكن يستثنى من ذلك الفئات المستثناه من تلقي اللقاح

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن حالات الإصابة بالوباء شهدت تراجعا مشهود خلال الفترة الماضية، وأن الوزارة مستمرة في إجراء الفحوصات بشكل يومي، حيث بلغ عدد الفحوصات 150 ألف فحص يوميا، وأن هناك 58 مليون مواطن ومقيم قد تلقوا اللقاح، بينما بلغ عدد المتلقين جرعتين 23.7 مليون فرد، لذا أصبح من الضروري تلقي الجرعة التنشيطية، حيث تبلغ المناعة ذروتها خلال أسبوعين من تلقي الجرعة.