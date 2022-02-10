خطوات الإستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم إعتراض عبر أبشر

تسأل الكثير من المواطنين حول خدمات أبشر الجديدة، ومن ضمن هذه التساؤلات حول إمكانية تقسيط مخالفات المرور وهل بالإمكان يتم تقسيط قيمة المخالفات ام لا؟ وكان الرد من قبل إدارة المرور حيث جاء هذا السؤال من قبل إحدى متابعين الصفحة الرسمية للمرور على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وقامت الهيئة بالرد على المواطن “ليس بإمكانية تقسيط المخالفات طبقاً إلى التعليمات التي تم الحصول عليها من خلال حكومة السعودية، ولكن متاح تسديد كل مخالفة على حِدا” مشددة الإدارة على ضرورة سداد المواطن لجميع مبلغ المخالفة المرورية لكى يمكنه الاستفادة بخدمات منصة أبشر، ومن خلال مقالى سوف نوضح كيفية الإستعلام عن قيمة المخالفات وكذلك عن طريقة الاعتراض على قيمة المخالفات، وخطوات تقديم طلب اعتراض على إجمالي مبلغ المخالفات يكون ذلك عن طريق منصة ابشر الالكترونية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر:

من خلال اتباع عدة خطوات يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور عبر ابشر كالتالي:

ادخل على رابط منصة ابشر الالكترونية .

أن يقوم الشخص المستخدم بالضغط على أيقونة أفراد تسجيل الدخول للمنصة

كتابة اسم المستخدم

إدخال كلمة المرور

التأكد من إدخال كود التحقق.

الضغط على ايقونة استعلامات إلكترونية.

ثم تقوم بتحديد خيار ايقونة خدمات المرور.

أن يقوم الشخص المستخدم بالضغط على أيقونة استعلام عن المخالفات المرورية .

إدخال رقم الهوية الوطنية

التأكد من كتابة كود التحقق بشكل صحيح.

الضغط على ايقونة عرض.

ثم عليك بالانتظار لحظة سيتم عرض تفاصيل المخالفات المرورية وإجمالي المبلغ الذي ينبغي سداده.

كيفية تقديم اعتراض على المخالفات المرورية :

من الجدير بالذكر فقد أكدت هيئة المرور في السعودية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر عن إمكانية تقديم المواطن بطلب اعتراض بشأن إجمالي مبلغ المخالفة المرورية وذلك من خلال الدخول لمنصة أبشر، حيث أن هذه المنصة تقدم خدمات المرور بشكل عام كما توفر خدمات أخرى للمواطنين تخص الأحوال المدنية أو الجوازات، أو غيرها من القطاعات التي تخص وزارة الداخلية بالسعودية، ويمكنك تقديم طلب للاعتراض من خلال اتباع الخطوات التالية: