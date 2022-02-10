شروط التقديم على قطعة أرض مجانية من الديوان وكيفية الإستعلام عن مساعدات الديوان الملكي

تقدم حكومة المملكة العديد من المساعدات العاجلة للأشخاص ذات دخل منخفض والأكثر احتياجاً، فقد أعلنت المملكة عن إطلاقها العديد من المبادرات وخدمات الدعم من أجل مساعدة كل الفئات المختلفة سواء كانوا النساء أو رجال، كبار السن والشباب أي لجميع الفئات العمرية والأسر الفقيرة والأشد احتياجا ولا يقتصر الدعم على الدعم المالي وإنما يقدم الديوان الملكي العديد من المساعدات حيث أنه يقوم بتوفير العلاج للمواطنين الغير قادرين والدعم السكنى والتعليمي وكذلك يمنح قطعة ارض لمن يرغب في تملك قطعة أرض مجانية من خلال التقديم على رابط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع الديوان الملكي، ويستطيع جميع الأسر والمواطنين اللذين دون مأوى أو مسكن تحسين ظروفهم المعيشية الصعبة، وذلك بالتسجيل من خلال منصة إلكترونية وضعتها الوزارة، يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة، حتى يتمكن المتقدم بطلب الحصول على المنحة من الديوان الملكى، ومن خلال المقال نوضح آليات الحصول على قطعة أرض أو المساعدة المالية وكما نوضح كيفية الاستعلام عن المساعدات التي يمنحها الديوان الملكي، حيث تعتبر المساعدة المالية المقدمة من الديوان الملكي هي واحدة من أشكال الدعم المقدم من الحكومة في المملكة والتي تهدف إلى تقديم المساعدات المالية إلى المواطنين في المملكة يقدم وينتظر الموافقة طبقا للشروط.

آلية التقديم للحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي:

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير.

في حالة أن الشخص المستفيد من المساعدة هي مرأة مطلقة أو أرملة يجب أن تكون سنها فوق ٢٥ عاما.

ويشترط للحصول على قطعة ارض أن يكون مقيم إقامة تامة بالمدينة الخاصة به حتى يحصل على قطعة أرض بواسطة هويته.

كما يشترط أن تكون المساحة ما بين ٦٢٥ و ٩٣٥ متر مربع.

كيفية التقديم للحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي:

ادخل على رابط موقع وزارة الشؤون البلدية.

ثم عليك بالنقر على ايقونة خدمات سكني.

ثم عليك بالنقر على ايقونة خدمات مستفيد وتسجيل الدخول.

ثم عليك بالنقر على ايقونة بيانات السكن الحالى، وبالتالى إدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

ثم تقوم من خلال أيقونة “المنتج المطلوب” يمكن اختيار ايقونة “التقديم في الأرض المجانية”.

ثم تقوم برفع جميع البيانات والمستندات وكذلك يتم تسجيلها بالنموذج التقديم.

ثم عليك بالتأكد من صحة المعلومات التي قام بتسجيلها، ثم النقر على تقديم الطلب.

كيفية الاستعلام عن مساعدات الديوان الملكي برقم الهوية: