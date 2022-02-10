نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد راتب المتقاعدين فبراير 2022 – رجب 1443 وطرق الاستعلام برقم الهوية عبر مؤسسة التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد راتب المتقاعدين فبراير 2022 ، يزداد البحث في هذه الآونة عن موعد راتب التقاعد، والذي تمنحه الحكومة السعودية للمتقاعدين عن العمل، الخاص بالتأمينات الاجتماعية، حيث يبحث الجميع لمعرفة ما هو الموعد المحدد لصرف الراتب، وهذا ما سنتحدث عنه الآن في خلال السطور القليلة القادمة، بالإضافة إلى ما هي خطوات الاستعلام عن الراتب، وما هي الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على راتب التقاعد، حتى يكون المقال شامل ويجيب على كل الأسئلة.

موعد راتب المتقاعدين فبراير 2022

حددت الحكومة السعودية موعد محدد شهريًا يصرف فيه راتب التقاعد، وهو الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، على أن يتم تقديم أو ترحيل اليوم إذا وافق يوم عطلة، وبهذا سيكون موعد نزول راتب التقاعد فبراير 2022 في يوم الجمعة الموافق 25/2/2022، الموافق هجريًا 24 من شهر رجب 1443.

شروط الحصول على راتب التقاعد

تم التعديل على قرارات نظام التقاعد المدني أو العسكري بالملكة العربية السعودية، كذلك وضعت أيضًا المؤسسة شروطًا للتقاعد المبكر سواء أكان في القطاع الخاص والعام، والتقاعد المبكر للمعلمين مثل:-

مرور ما لا يقل عن 20 عامًا في الخدمة العامة.

موافقة الجهة المختصة على التقاعد.

بلوغ سن التقاعد 60 عامًا.

الفصل نتيجة التعرض للإصابة أثناء العمل أو عدم القدرة على مواصلة العمل.

الفصل بسبب أي قرار وزاري أو تأديبي شرط مرور 15 عامًا على الالتحاق بالعمل.

إذا كان المتقاعد عسكريًا يجب أن يكون مر على خدمته العسكرية ما لا يقل عن 18 عامًا، وإذا كان التقاعد مبكرًا يجب أن يكون مر عليه 15 سنة بالخدمة.

أما شروط نظام التقاعد المبكر فانحصرت بضرورة أن يكون قد مر على إتمام الموظف 20 عامًا، وأن يقدم طلب التقاعد قبل إتمامه للسن بخمس سنوات، وألا تقل مدة دوامه بالقطاع الخاص أو العام عن 25 عامًا.

أما عن شروط التقاعد المبكر للمعلمين يجب أن يكون مر على خدمته 20 عامًا، ثم تقديم الطلب بنهاية العام الدراسي، وتقديم تقرير الخدمة، وأن يخضع الطلب للفحص من قبل الوزير المختص، وإنهاء كل الإجراءات في خلال أسبوعين.

خطوات التسجيل في مؤسسة التقاعد

يمكن للمتقاعدين القيام بالتسجيل عبر الموقع الرسمي الخاصة ب المؤسسة العامة للتقاعد:-

ثم ملء نموذج التسجيل.

إدخال البيانات الثبوتية مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد.

كتابة كلمة المرور ثم تأكيدها.

إدخال رقم الجوال.

الموافقة على الشروط والأحكام.

متابعة خطوات التسجيل ثم تأكيده من خلال الهاتف.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين برقم الهوية

يمكن للمتقاعدين القيام بالاستعلام عن الراتب من خلال زيارة موقع المؤسسة العامة للتقاعد ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-