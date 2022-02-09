إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 51 لشهر فبراير 2022م

قام حساب المواطن السعودي اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022م بإيداع الدفعة 51 من حساب المواطن، ويتم تقديم الدفعة يوم إذا وافق يوم 10 في الشهر يوم عطلة رسمية أو يوم جمعه، ويتم تأخيرها يوم إذا وافق يوم إيداعها سبت لتصبح يوم 11 في الشهر، وينتظر ملايين المواطنين داخل المملكة العربية السعودية قيمة الدعم، لتسديد فواتير الكهرباء والمياه وشراء المستلزمات الضرورية اللازمة لهم، والهدف من إنشاء البرنامج هو وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين، وكذلك حتى يصل المواطن السعودي للاستهلاك الرشيد للطاقة، وشجعت الحكومة السعودية ذلك من خلال منح المواطنين دعم مالي أخر إذا وصل المواطن لهذا الاستهلاك الرشيد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطن، وشروط الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية في حساب المواطن

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في مستحقي الدعم المالي وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية أبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي، والزوج المتزوج من سعودية، والزوجة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي، وأصحاب بطاقات التنقل. أن يكون الشخص المستفيد من الدعم مقيم داخل المملكة بشكل دائم، بحيث لا تزيد مدة إقامته خارج المملكة أكثر من 90 يومًا خلال العام. لا يكون المستحق للدعم مقيم في دور الإيواء. لا يكون قد سبق الحكم على المستفيد بالسجن. أن يكون دخل المستفيد والتابعين أقل من الحد الذي حددته الحكومة للمؤهلين للقبول. أن تتوافق جميع البيانات التي قام المستفيد بتسجيلها مع الأوراق والمستندات المرفقة.

رابط استعلام حساب المواطن

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن الدعم وهى كما يلي:-

الدخول على رابط حساب المواطن الموجود على الإنترنت.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق البشري الذي يظهر على الشاشة.

الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الذهاب إلى تبويب حسابي، ثم الضغط على استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

تسجيل رقم الهوية الخاص بالمستحق، ثم الانتظار حتى تظهر جميع بيانات الدعم.

خطوات الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن

يستطيع أي مواطن سعودي الاعتراض على عدم الأهلية من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يأتي:-