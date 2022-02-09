تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية الوطنية

تسجيل دخول حساب المواطن، حيث يستعلم يومياً الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، من المستفيدين من خدمات برنامج حساب المواطن، عن رابط تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن أحد البرامج الاجتماعية التي توفرها القيادة السعودية لمساعدة المواطنين بالمملكة للحصول علي مبلغ مالي بشكل شهري كأحد المبالغ الداعمة للأسر الأكثر احتياجاً داخل المملكة، ومن خلال دخول برنامج حساب المواطن، يستعلم المواطن عن قيمة المبلغ المنصرف والتعرف علي الموعد الخاص بصرف الدفعات الشهرية، بالإضافة الي خدمات أخري يقدمها موقع حساب المواطن الإلكتروني، لذا قمنا بتوفير رابط تسجيل دخول حساب المواطن.

تسجيل دخول حساب المواطن

يستطيع جميع المواطنين المقيمين داخل الأراضي السعودية، تسجيل دخول حساب المواطن من خلال بعض الخطوات التي تتم علي الترتيب التالي:

الدخول مباشرة الي رابط البرنامج التالي: دخول حساب المواطن.

بعد الدخول لمنصة الموقع يتم النقر علي تبويب “الدخول”.

يتم إدخال اسم المستخدم المسجل الخاص بالحساب.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.

النقر علي تبويب “تسجيل دخول”.

تقوم المنصة بتحويل المستفيد الي صفحة حسابه الشخصي والتعرف علي تفاصيل الدفعات الشهرية الخاصة به، وما سيتم صرفه خلال الدفعات القادمة، وتطرح المنصة إمكانية طباعة أي تفاصيل تخص الدفعات المالية التي قد تم الحصول عليها.

كيف استعلم عن الدفعة الجديدة بحساب المواطن؟

يستطيع الشخص المسجل في برنامج حساب المواطن أن يستعلم عن دفعته الجديدة التي يتم صرفها في اليوم المحدد للصرف، من خلال هذه الخطوات: